Stižu nove vremenske (ne)prilike: Pljuskovi, niže temperature…

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Prije podne, padavina se očekuju u Posavini i Krajini, gdje će biti i intenivnije, a poslije podne i krajem dana u većini područja.

Glavnina padavina sredinom dana i tokom poslije podneva. Tokom večeri, u sjeverozapadnim područjima prestanak padavina. Na krajnjem istoku i sjeveroistoku Bosne uglavnom bez padavina i sunčanije u jutarnjim satima i dio prije podneva.

Vjetar prije podne slab do umjeren južnog smjera, a poslije podne na momete i pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu od 18 do 23, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu i sjeveroistoku Bosne do 29 stepeni.

Utorak – pretežno oblačno vrijeme. Prije podne slaba kiša se očekuje samo ponegdje.

Tokom poslijepodneva, novo naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu od 17 do 21, a najviša dnevna od 16 do 22, na jugu od 24 do 26.

Srijeda – pretežno oblačno vrijeme. Povremeno i ponegdje je moguća slaba kiša ili rosulja.

Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu od 18 do 21, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu 26.

Autor: Nezavisne.com