Stiže nam zima sa snijegom i obilnijim kišama

Jutros je Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme. Lokalno slaba kiša pada u Hercegovini i Krajini. Od zapadnih prema centralnim područjima Bosne pada snijeg.

Da se neki drugi dan dogodila nagla promjena vremena, iz koje su stanovnici iz laganije odjeće odmah prešli u bunde i deblje jakne, vjerojatno bi to bila jedna od udarnih vijesti, ali jučer, zbog globalnih događaja, nije bilo tako.

Naime, pojedina područja BiH jučer su se probudila u snijegu. Nakon što je ponedjeljak donio toplo vrijeme, utorak je nagovještavao promjenu vremena.

Da je tako, potvrdili su i u Federalnom hidrometeorološkom zavodu. Ipak, naglašavaju da hladnije vrijeme nije nikakvo iznenađenje za ovaj dio godine.

– Do nedjelje će biti nestabilno s padavinama. Nije to ništa neočekivano, ovo se ranije najavljivalo. Malo snijega koji je pao jučer uglavnom je prešlo u kišu. U načelu, nigdje nije bilo ozbiljnijih snježnih oborina. Danas i sutra očekuje se kiša. Sutra bi moglo biti većih oborina, od 20 do 40 litara po kvadratnommetru, a možda najrizičnije bude na području Krajine, na istoku i jugoistoku BiH, gdje bi moglo pasti više kiše, govore u Federalnom hidrometeorološkom zavodu.

Prognozu na svojoj stranici objavio je i nezavisni meteorolog profesor Zoran Zadro koji nestabilnost i hladnoću očekuje do nedjelje. Najavio je i da će nakon jučerašnjeg pogoršanja, koje se dogodilo u noći s utorka na srijedu, doći do novog pogoršanja i pri tome će ponovno biti obilnije kiše.

– Lokalno, ponovno može biti problema s velikim oborinama, ali nadam se bez većih posljedica. Prognoze za iduće sedmice su optimističnije, tako da bi vjerovatno mogla nastupiti postupna stabilizacija vremena i zatopljenje. Kiše bi još moglo biti u ponedjeljak i tokom utorka. Nakon toga bi se moglo spojiti barem nekoliko dana suhog, stabilnog i sunčanog vremena, istaknuo je Zadro najavivši nakon toga destabilizaciju od 19. do 26. novembra, prenosi Večernji list.

Prema trenutnim dugoročnim prognozama, vjerojatno nas čekaju zimski mjeseci s kišom i snijegom, dodaje Zadro.