Stiže nam novih 30 centimetara snijega

U Bosni i Hercegovini danas se prognoziraju nove padavine koje se očekuju sa juga u večernjim satima i do kraja dana će se proširiti na cijelu zemlju.

Većinom u nizinama kiša. Snijeg u Krajini, zapadnim i sjevernim područjima Bosne. Na planinama će padati snijeg. U većem dijelu zemlje vjetar slab do umjerene jačine jugoistočnog smjera. U Krajini, sjevernim i sjeveroistočnom područjima vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između minus četiri do nula stepeni, na jugu do tri stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između nula i pet stepeni, na jugu zemlje od osam do 11 stepeni.

U srijedu u BiH oblačno. Snijeg se očekuje u Krajini, zapadnim i sjevernim područjima Bosne, ujutro i u dijelu centralne Bosne. Izgledno je novih 10 do 20 centimetara snijega, u Krajini i zapadnim područjima i do 30 centimetara snijega. U ostalim područjima kiša. Na planinama će padati snijeg.

U Bosni padavine uglavnom prije podne. U većem dijelu zemlje vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Jaki udari juga su mogući na jugu i istoku Hercegovine. U Krajini, sjevernim i sjeveroistočnom područjima vjetar sjeverozpadnog smjera. U Bosni najniža jutarnja temperatura zraka između minus dva i tri stepena. U Bosni najviša dnevna temperatura zraka za Krajinu, zapad i sjever od minus jedan do dva stepena, u ostalim područjima od pet do 10 stepeni. U Hercegovini temperatura zraka između pet i devet stepeni, na jugu i do 12.

U četvrtak u Bosni i Hercegovini oblačno. Slab snijeg se očekuje u Krajini, zapadnim i sjevernim područjima Bosne. U ostalim dijelovima zemlje slaba kiša. Na planinama će padati snijeg. Vjetar u Bosni slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini slab jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između minus dva i tri stepena, na jugu do šest stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između nule i šest stepeni, na jugu zemlje od sedam do 10.

U petak u Bosni oblačno, a u Hercegovini djelimično vedro. Na sjeveru i sjeveroistoku zemlje moguć je slab snijeg u jutarnjim satima. Vjetar u Bosni slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini slab jugo, koji će krajem dana promjeniti smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između minus četiri do nula stepeni, na jugu od nula do četiri stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između nula i pet stepeni, na jugu zemlje od sedam do 10 stepeni Celzija.

