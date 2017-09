Stigli računi za struju, ali RTV takse na njima zasad nema

Mjesečna taksa na posjedovanje radio ili TV prijemnika iznosi 7,50 maraka. Spisak obveznika RTV takse, EPBiH će preuzimati od Javnog servisa, odnosno od RTV FBiH koja bi taj spisak trebala i ažurirati.

Računi za potrošenu električnu energiju počeli su stizati potrošačima Elektroprivrede BiH. Međutim, na njima nema iskazane RTV takse.

Elektroprivreda BiH je, naime, poslala račune s datumima valutacije, odnosno plaćanja koji ne uključuju samo august već i juli i taj datum pada, zavisno od računa do računa, okvirno negdje sredinom augusta.

Ugovor između Elektroprivrede BiH, RTV Federacije BiH i BHRT-a potpisan je 1. augusta. Kako je tad saopćeno, na računima za električnu energiju RTV takse će se nalaziti na onim računima “izdatim od 1. septembra 2017.”

Kako je navedeno, “EPBiH je ustupila prostor na svojim računima za električnu energiju kako bi našim sugrađanima olakšala plaćanje RTV takse”.

U prijevodu, to znači da će RTV taksa biti iskazana na računima koji će domaćinstvima u FBiH, i to samo onima koji plaćaju struju Elektroprivredi BiH, doći u oktobru, odnosno bit će iskazana na računima za električnu energiju koji će biti izdani u septembru. RTV FBiH i BHRT do tada mogu računati samo na novac koji prikupe inkasanti ili koje im građani uplate na naplatnom mjestu.

Mjesečna taksa na posjedovanje radio ili TV prijemnika iznosi 7,50 maraka. Spisak obveznika RTV takse, EPBiH će preuzimati od Javnog servisa, odnosno od RTV FBiH koja bi taj spisak trebala i ažurirati.

Svi oni koji imaju više od jednog brojila za struju moraju to prijaviti nakon čega će biti oslobođeni plaćanja dodatne takse.

Autor: Faktor.ba