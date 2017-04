Stigla dugoročna prognoza za BIH: Oblačne prilike s mnogo padavina, stabilizacija tek za…

Objavljena je dugoročna vremenska prognoza meteorologa iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U periodu od 18.04. do 24.04. na prostoru Bosne i Hercegovine doći će do prodora hladne zračne mase, koja će usloviti pretežno oblačno i hladno vrijeme sa kišom i snijegom. Intenzivnije padavine očekuju se u utorak i srijedu (18 . i 19. aprila), kada bi moglo da padne 15 do 30 mm padavina. Sniježna granica spustit će se do 400 m nadmorske visine.

Jutarnje temperature zraka kretat će se od -4 oC do 2 oC u Bosni, a u Hercegovini do 7 oC. Prema aktuelnim sinoptičkim kartama, do stabilizacije vremena doći će od 25.04. Jutra će i dalje biti svježa, sa slabim mrazom pri tlu. Maksimalne dnevne temperature bit će u laganom porastu i dosezat će do 18 oC.

Nestabilno vrijeme sa novom količinom padavina očekuje se zadnjeg vikenda ovog mjeseca. Temperature zrakabit će u laganom porastu, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.