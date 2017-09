Starca zovnuli na roštilj i napili ga, pa mu opljačkali kuću

Policija je utvrdila da je troje Prnjavorčana iz kuće porodice Božić, u prnjavorskom mjestu Drenova, ukralo 10.150 maraka. Nezvanično se saznaje da su u pitanju Ljuban Grumić (43), Živana Božić (53) i njen sin Dragan Božić (19).

Vlastimir Božić, vlasnik kuće iz koje su pare ukradene, tvrdi da su ga opljačkale komšije, koje su prethodno njegovog oca pozvale na roštilj i – napile.

“Živana i Dragan imaju kuću kod moje, udaljenu oko 50 metara. Oni su vidjeli da sam ja kolegu, koji je kod mene tog dana radio, odvezao u Prnjavor.

Mog oca (80) su zovnuli na roštilj i tu su ga napili. Kod kuće je bila samo moja majka (79), koja jedva hoda, i to sa štapom jer ima problema s koljenom”, priča Vlastimir Božić za “Nezavisne”…

Po njegovim riječima, novac je bio u koferu, koji je iz kuće pokupljen čim je on otišao u Prnjavor.

“Kada sam se vratio, čim sam sjeo, jedan komšija me zvao i rekao mi da neko krade lubenice. Ja kažem: ‘Ma, kakve lubenice’? Mama mi je utom ispričala da je čula kada je cuko zalajao i da je izašla i vidjela da neko nosi kofer i bježi, na šta je ona povikala: ‘Šta to nosiš, ostavi to’, ali to nije urodilo plodom”, priča nam on.

Opljačkana porodica Božić, inače, bavi se poljoprivredom – uzgaja lubenice i jagode, a mještani ih opisuju kao vrijedne i poštene ljude.

Iz Policijske uprave Banja Luka jučer je saopšteno da su pripadnici Policijske stanice Prnjavor utvrdili da su mještani LJ.G, Ž.B. i D.B. iskoristili nepažnju oštećenog, te iz kuće uzeli kutiju sa 10.150 maraka.

Time je, kako su dodali iz policije, rasvijetljena teška krađa koja je prijavljena 6. jula, kada je nestao novac iz kuće.

“Osobe su ispitane na okolnosti izvršenja teške krađe. Dio novca je pronađen i vraćen oštećenom, a nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv osumnjičenih će biti dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka”, navela je Marija Markanović, portparol Policijske uprave Banjaluka.