Šta se dešava sa vremenom u BiH? Prošle godine u januaru -25 stepeni, a ove vlada pravo proljeće

Prošle godine u januaru cijelu BiH zahvatili su veliki minusi. Ove godine januar je potpuno drugačiji. Već nekoliko dana u našoj zemlji vlada pravo proljeće. Temperature su mnogo visočije od prosjeka za ovo doba godine.

Kada je riječ vremenskim prilikama u svijetu Sjeverna Amerika se bori sa nezapamćenim hladnoćama, snijegom i ciklonskom olujom, u Australiji vladaju nesnosne vrućine, a temperature iznose i do 50 stepeni.

Još jedan neviđeni fenomen, koji je posljedica ekstremnih vremenskih uslova desio se u najpoznatijoj i najtoplijoj pustinji na svijetu, Sahari gdje je pao snijeg.

U italijanskim gradovima Rimu i Palermu izmjerene su najviše temperature za ovaj period godine u posljednjih 40 godina.

Međutim, od sutra se prognozira hladnije vrijeme sa snijegom na planinama.

Kako javlja Federalni hidrometeorološki zavodu u Bosni i Hercegovini sutra se očekuje oblačno vrijeme.

Prijepodne slaba kiša se očekuje u centralnim i istočnim područjima, a poslijepodne samo ponegdje. Na planinama se očekuje i slab snijeg. Krajem dana slabih padavina može biti i na sjeveru Bosne. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu od 7 do 11, a najviša dnevna od 4 do 9, na jugu od 9 do 13 stepeni.

U Sarajevu sutra će biti pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u jutarnjim satima i prijepodne, a tokom dana samo povremeno. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 6 stepeni.

U Bosni i Hercegovini danas je oblačno vrijeme. U zapadnim i sjeverozapadnim djelovima registrovana je i kiša.

Temperature zraka u 13.00 sati: Bjelašnica -1 stepen, Bugojno i Livno 6, Gradačac 8, Banja Luka, Brčko, Doboj, Grude, Ivan-sedlo, Sanski Most, Široki Brijeg, Tuzla i Zenica 9, Bihać 10, Srebrenica i Zvornik 11, Sarajevo 13, Mostar, Stolac i Trebinje 14, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.