Šta muškarci misle o brazilskoj depilaciji

Zahvaljujući Carrie Bradshaw i svim ostalim ženama iz serije Sex i grad, depiliranje bikini zone voskom postalo je polarizirajuće. Otkako je ovaj nezaboravan show i višemilijunski uspjeh “objavio” trend brazilske depilacije, sve više i više žena se usudilo razmišljati o održavanju svog ženskog krajolika.

Dok žene smatraju da je depilacija ono što im donosi osvježenje, oslobođenje i lakše održavanje (da, sve žene su stvarno to rekle!), pitamo se šta zapravo muškarci misle o brazilskoj depilaciji? Jesu li uzbuđeni, zbunjeni – ili ozbiljno razmišljaju o povratku u prošlost?

Napravili smo jedno brzo istraživanje i ispitali različite vrste muškarca s kojima se svakodnevno susrećemo.

Muškarci kojima se sviđa brazilska depilacija svakako su onaj tip koji vole istraživati nove teritorije, recimo Jovan i Danijel.

“Priznajem da sam u početku bio skeptičan kada sam prvi puta vidio, ali onda sam se upustio u vezu za ženom koja je redovno išla na brazilske depilacije i doista mi se svideo pojam “čistoće”. Ona se osećala samopouzdanija i rekao bih, seksualnija, što je svakako mnogo toga donelo u krevet. Brazil je nešto čemu treba zaželjeti dobrodošlicu!” – Jovan, 29.

“Ja sam ljubitelj brazilske depilacije i svakako podržavam sve žene koje također žele ovim načinom imponirati sebi, a i nemogu da ne priznam da imponira i meni kao muškarcu” – Danijel, 26.

No, ima i onih koji imaju podvojeno mišljenje, recimo Srđan koji misli da brazilska depilacija treba biti nešto “sezonsko” ili Marko kojem je svejedno ako je u vezi.

“Mislim da bi brazilska depilacija trebala biti sezonska – neophodna ljeti i možda ne nužno u drugim sezonama, ali mi je uvek drago “sresti ju”. Mislim da je u pitanju više što žena više brine o sebi, to je bolji seks.” – Srđan, 27.

“Meni je lako ugoditi, ne tražim ništa previše ludo, ali ako mogu birati, brazilska depilacija je najbolje što možete dobiti od žene. A kada ste u vezi, to nije baš nužnost, iako je definitivno dodatna poslastica” – Marko, 32.

No, ne iznenađuje nas ni činjenica da ima muškaraca koji su donekle, ako ne i potpuno protiv brazilske depilacije.

“Ja sam muškarac i želim ženu. Ne privlače me mlađe devojke. Ako vidim da neka žena ima brazilsku depilaciju, neću zaustaviti akciju, ali će me na trenutak smesti. Ima dosta momaka kojima je ovo pravo zadovoljstvo, a ja nisam samo jedan od njih.”- Anđelo, 33

“Mene osobno brazilska depilacija podseća na pubertetske dane što mi i nije baš najugodniije…Kod nas je rijetko vidjeti ženu potpuno izdepiliranu. Možda zato što su u mom mjestu žene mnogo konzervativnije kada je u pitanju intima. Meni osobno nije najugodnije mišljenje da spavam sa djevojkom čija “prijateljica” izgleda kao kada je imala 12 godina.” – Marko, 35.

“Neću sigurno reći “ne” ženi koja voli brazilsku depilaciju, ali nikad to ne bih predložio djevojci. Osjećam se kao pedofil čak i razmišljajući o tome. Žene imaju kosu, to je znak njihove ženstvenosti. Nemojte me krivo shvatiti – ne kažem da bi to trebala biti džungla tamo dolje, ali u potpunosti bez dlaka? – ne hvala!”. – Kristijan, 34.

“Definitivno nisam ljubitelj. Volim ženu koja je dobro održavana i brine se o njenom tjelu kako bi stvari izgledale čisto, ali volim vidjeti i malu “kosu”. Vrlo je privlačno, za mene, da znam da je u donjem rublju nešto tako žensko i tako seksi. Zašto biste željele da bude potpuno golo? Seksualnost i samopouzdanje nisu “goli”. Verujte mi.” – Miloš, 40.

Eto, drage naše žene, imate mišljenja muškaraca, a na vama je da odlučite – hoćete li ugoditi sebi ili njemu? Iako u ovom slučaju zagovaramo žensku stranu – tko voli nek’ izvoli, ako se vama to sviđa, neka uzme ili neka ostavi. Ako i radite brazilsku depilaciju, pazite koje preparate koristite jer ne želite ozlede, zar ne? Svakako pročitajte recenzije proizvoda prije nego išta kupite ili odete kod profesionalca.