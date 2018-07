Srbija na nogama: Nestali brat i sestra. Djevojčica rekla da ide kod drugarice i nije se vratila kući, a sad nema ni mladića

Maloljetna I. V. (13), iz kladovskog sela Podvrška, i njen brat LJ. V. (25) nestali su u nedjelju u večernjim satima i porodica više nema nikakvih informacija o njima.

Djevojčica, koja živi u kući sa majkom i bratom, u nedjelju je, navodno, otišla do prijateljice. Međutim, kako se do večeri nije vratila, majka je pozvala drugaricu svoje kćerke, ali joj je ova kazala da I. V. nije ni dolazila do nje.

Odmah je obavještena policija, koja je krenula u potragu za I. V, ali do sada nema nikakvih informacija o tome gdje se djevojčica nalazi, piše Blic.rs.

U policiji su nam nezvanično kazali da se maloljetnica nije vratila kući i da je potraga u toku. Pozvan je i Lj.V, ali je njegov mobilni telefon isključen.

Djevojčica I. V. je u trenutku nestanka na sebi imala gornji dio trenerke crne boje sa aplikacijom adidasa na leđnom delu, plavu majicu plave sa aplikacijom na grudima, pantalone krem boje i bijele patike.