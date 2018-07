Sramne izjave Dodika u Beogradu: S džamija u BiH se arlauče, Srbi su istraumirani (VIDEO)

TV Happy, televizija koja je nedavno emitovala izdanje “Ćirilice” u kojem se negirao genocid u Srebrenici, ovaj put je otišla korak dalje kada su u studio doveli predsjednika manjeg bh. entiteta RS-a, Milorada Dodika.

Podsjećanja radi, urednik i voditelj emisije “Ćirilica” Milomir Marić nedavno je na srbijanskoj televiziji Happy izrekao sramotne izjave o genocidu u Srebrenici.

“Svake godine kada televizija prenosi, kada dođu strani državnici, oni donose mrtva tijela ko zna odakle i sahranjuju u Srebrenici”, rekao je Milomir Marić tokom emisije u toku diskusije sa ratnim zločincem, Vojislavom Šešeljom.

Ovaj put je gostovao Milorad Dodik, te je ponovo iznio svoje separatističke ideje:

“Evo ja hoću da pričam o državi. Srbija i RS će nekada biti jedinstvena zemlja, u nekoj budućnosti. Vjerujem u to da će RS i Srbija biti jedinstvena država”, rekao je Milorad Dodik.

Kontroverzni Marić je Dodika upitao da li je istina da u Sarajevu ima više džamija nego u Teheranu, a onda je Dodik rekao:

“Ima! U Sarajevu ima 120 i nešto džamija. Dvije stambene zgrade i odmah džamija, gdje nikada nije bila prije rata. U FBiH ima 800 džamija na mjestima gdje nikada prije rata nisu bile. U blizini aerodroma u Banjaluci imate džamiju koja nije postojala prije rata. Nemoj mene tjerati na to, nemoj mi uznemiravati dan. Nemoj mi puštati ozvučenje da arlauče, jer ja nisam to. U Banjaluci on ujutro u pet sati odvrne do daske, pjeva to, svi istraumirani, svi ustaju u pet sati. Ne mogu ljudi da podnesu to u pet sati ujutro. Razumijem da to muslimani tako poštuju, ali tu živi dva posto muslimana, sve okolo Srbi”, rekao je Dodik u emisiji kod Marića.

Autor: Source.ba