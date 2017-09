Šokirao svijet prije nego što je prekinut na američkoj televiziji: “Znamo ko izaziva ove uragane, nas tek čeka pakao”

Svjetski poznati fizičar Mičio Kaku prekinut je na američkom CBS-u u trenutku kada je rekao da su uragani koji su izazvali pustošenje na jugu SAD izazvani vještački prije svega kao dio projekta HAARP.

Svetski poznati fizičar dr Mičio Kaku ponovo je dobio pet minuta slave pošto su uragani “Harvi” i “Irma” poharali jug Sjedinjenih država. Kaku već dugo zastupa tvrdnju da su uragani koji haraju jugom SAD vještački stvoreni i da je za to glavni krivac HAARP, piše “Telegraf“…

Nakon “Irme”, u javnosti se ponovo pojavio snimak iz 2013. godine Kakua kao na televiziji CBS objašnjava da iza svih apokaliptičnih uragana koji pustoše SAD zapravo leži geomagnetsko oružje prije svega HAARP i upotreba lasera sa kojim se djeluje po nebu.

Dr Kaku je priznao da su nedavni “vještački“ uragani rezultat vladinog programa za modifikaciju vremena u kom su je nebo prskano nano česticama, a oluje su onda “aktivirane“ upotrebom “lasera.“

U intervjuu, Mičio Kaku govorio je o historiji modifikacije vremena, prije nego što ga je ekipa CBS zaustavila.

Program aktivnog auroralnog istraživanja visoko frekvenicije (HAARP) je kreiran početkom 1990-ih godina kao dio istraživačko programa za jonosferu koji su zajednički finansirani od strane američkog vazduhoplovstva, američke mornarice, Univerziteta Ferbanks na Aljasci, i agencije Ministarstva odbrane SAD odgovorne za razvoj novih tehnologija za vojsku SAD (DARPA). HAARP je trebao da omogući promjenu vremena i da ga pretvori u geofizičko oružje tako što će izazvati zemljotrese, poplave i uragane.

Kao kompanije koje se bave geoinženjeringom navedeni su: Raytheon, BAE Systems i General Electric.

U prilog Kakuovoj tvrdnji ide i objavljeno istraživanje profesora Vulfa Kasparian u Proceeding of the National Academy of Sciences, koje kaže da “laserski zraci“ mogu kreirati plazma kanale u vazduhu, uzrokujući stvaranje leda.

“Pod uslovima tipičnog olujnog oblaka, u kom koegzistiraju led i super hladna voda, nije mogao biti otkriven nikakav direktan uticaj plazma kanala na procese stvaranja leda ili padavine. Međutim, pod uslovima tipičnim za tanke oblake leda, plazma kanali su indukovali iznenađujuće snažan efekat na multiplikaciju leda. U roku od nekoliko minuta, laserska akcija je dovela do jakog povećanja ukupne gustine ledenih čestica u komori i do faktora 100, iako je samo 10-9 frakcija volumena komore bilo izloženo plazma kanalima. Novoformirane ledene čestice su brzo smanjile pritisak vodene pare na zasićenje leda, čime se povećala optička deblinja oblaka za do tri reda veličine.”

Prema riječima Pitera A. Kirbija, Masačusets je historijski bio centar geoinženjering istraživanja.

Sa uraganima koji trenutno razaraju Ameriku, poplavama koje uništavaju Indiju, i požarima koji uništavaju sjeverozapad Pacifika, klimatski rat je trenutno glavna tema.