Šokantan video: Stric autom pregazio dječaka pred očima roditelja

Dječak Kaleb iz Brazila pukim čudom je preživio kada je ga je stric pregazio kolima dok je sjedio ispred njegovog automobila.

Šokantan video snimljen je u Santa Katarinini, a na njemu se vidi maleni Kaleb koji sjedi ispred automobila i bezbrižno se igra.

U sljedećem trenutku vidi se da njegov stric razgovara sa Kalebovim ocem, a pošto nije bio svjestan gdje je dječak, sjeo je za volan i bukvalno prešao preko dječaka. Niko od Kalebovih rođaka nije bio svjestan gdje se on nalazi.

Dječak se pod pritiskom automobila savio uz zemlju i samo podigao kada je automobil prošao. Nevjerovatno, ali čini se da Kalebu nije zafalila ni dlaka s glave.

“Brat mog muža je bio kod nas i nakratko je na kapiji porazgovarao sa suprugom. Kada su otišli do gepeka automobila, Kaleb je izašao s njima na ulicu, ali to niko nije primjetio. Dok je suprug bio u garaži brat ga je pozvao i rekao mu da ide i on je otišao do kapije da ga isprati. To je bio momenat kada je moj suprug vidio da je Kaleb ispod automobila”, rekla je Kalebova majka, koja je dodala da je poslije toga Kaleb potrčao ocu u zagrljaj.

Kada su vidjeli na snimku šta se desilo nisu mogli da povjeruju da je iz svega Kaleb prošao nepovrijeđen.

Autor: Blic.rs