SNSD: Protesti vozača protiv cijena goriva su nasilje

U Republici Srpskoj svako ima pravo na javno izražavanje svog stava, pa tako i da protestuje na zakonom predviđen način, ali niko nema pravo da ugrožava nečiju sigurnost, kao ni pravo na slobodu kretanja, jer to nisu protesti, niti izražavanje mišljenja ili nezadovoljstva, to je nasilje, a nasilje je protivzakonito i ne može nikome donijeti bilo šta dobro, izjavio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

Kovačević je naglasio da je zakonom definisano i na koji način, na kojim mjestima i u skladu sa kojim principima se protesti mogu organizovati, a prije svega tako da građani koji u protestima ne učestvuju mogu nesmetano voditi svoj svakodnevni život.

“Ne možemo da se ne osvrnemo i osudimo incidentne situacije koje su se dogodile, kao što su blokiranje vozila hitne pomoći, pristupnih puteva prema bolnicama ili napadi na Policiju Republike Srpske koja je na tim mjestima da bi brinula i o sigurnosti onih koji protestuju, kao što smo svjedočili u Gradišci kada je došlo do fizičkog kontakta vozača kamiona i onih koji su blokirali saobraćaj”, rekao je Kovačević.

On je dodao da nezaposlenim građanima i građanima sa najnižim platama od 400 ili 500 maraka ništa ne znači informacija da je cijena goriva u RS niža od one u zemljama u okruženju, ali to je jednostavno činjenica, a institucije RS su najavile da će pomoći tim građanima.

“Razumijemo proteste građana zbog cijena goriva. Vlada Republike Srpske je najavila mjere u tom pogledu, a i ranije je kroz regresirano gorivo pokazala da je spremna da pomogne onima koje cijena goriva najviše opterećuje, a to su poljoprivrednici u toku sezone radova”, rekao je Kovačević.

On je podsjetio da je najavljeno i povećanje plata, a Zavod za zapošljavanje konstantno provodi projekte zapošljavanja i samozapošljavanja.

Autor: Srna