Snimka iz Biograda: Skočili u more i spasili vozača od smrti

Vozač (80) Passata u ponedjeljak oko 17 sati vozio je Obalom kralja Petra Krešimira IV. Trebao je skrenuti oštro desno, no iz nekog je razloga upao vozilom u more. Dvojica hrabrih mladića skočila su da bi ga spasili

Hrabri dečki iz obližnjeg caffe bara Šumpreš pohitali su mu u pomoć, rekla nam je čitateljica koja je snimila spašavanje vozača (80) VW Passata u Biogradu u ponedjeljak oko 17 sati. Mladići su vidjeli da bi se vozač mogao utopiti. Hrabro su skočili i izvukli vozača na sigurno.

Potvrdili su nam to u Policijskoj upravi zadarskoj.

– Vozač je u ponedjeljak oko 17 satzi vozio Obalom kralja Petra Krešimira IV. Trebao je skrenuti oštro desno. No upao je u more. Dvojica građana skočila su u more i spasili ga. Nitko nije ozlijeđen, automobil su naknadno izvukli iz mora. Protiv vozača podnijet će optužni prijedlog – rekli su zadarskoj policiji.

POGLEDAJTE VIDEO: