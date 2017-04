SNIJEG NE PRESTAJE PADATI: Gotovo čitava BiH ispod bijelog pokrivača

U Bosni se danas očekuju snježne padavine,a u Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana u nizinama i s kišom.

Očekivana količina padavina od 10 do 20, u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne od 20 do 30, lokalno i do 40 l/m2.

Očekivana visina novog snježnog pokrivača, uglavnom od 5 do 10, u područjima sa intenzivnijim padavinama od 10 do 20 cm.

Vjetar, umjeren do jak, sjeverni i sjeverozapadni.

Jutarnje temperature od -3 do 3, na jugu od 2 do 6, a dnevne od -1 do 5, na jugu od 10 do 14 stepeni.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa snijegom. Jutarnja temperatura oko -1, a dnevna oko 3 stepena Celzijusa.

