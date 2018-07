Snažno nevrijeme poharalo dijelove Italije i Slovenije, ide prema nama: Meteorolozi izdali niz upozorenja

Meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda izdali su u četvrtak za područje sjevera i sjeverozapada unutrašnjosti, Like i Gorskog kotara te Istre i sjevernog primorja žuta upozorenja zbog najavljene mogućnosti žestokih lokalnih grmljavinskih nevremena.

Da upozorenja nisu izdana bez razloga, svjedoče i lokalna nevremena koja su u kasnim poslijepodnevnim satima već zahvatila dijelove sjeverozapada unutrašnjosti, uključujući i zagrebačko područje, na kojem je poslije 19 sati ponegdje bilo i kiše.

Iz susjedne Slovenije također stižu izvješća o olujnom nevremenu koje je zahvatilo dijelove Koruške te pograničnog područja s Hrvatskom. Ponegdje je bilo i tuče, a vatrogasci zbog poplavljenih 20-ak objekata imaju pune ruke posla. Veliki problemi nakon snažne oluje zabilježeni su i na sjeveroistoku Italije.

DHMZ-ovi meteorolozi najavljuju da bi se lokalne nestabilnosti mogle intenzivirati u kasnijim večernjim i noćnim satima, a kulminacija nepovoljnih uvjeta uslijedit će u petak kada bi u većini krajeva dobar dio dana trebalo biti promjenljivo i nestabilno, uz lokalne pljuskove i grmljavinu.

Mjestimice su mogući izraženiji pljuskovi i obilnija oborina, osobito u zapadnim predjelima. Sunčanije i uglavnom bez kiše zadržat će se u Dalmaciji.

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na sjevernom Jadranu i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 20 do 24, a najviša dnevna uglavnom od 22 do 27, na Jadranu od 26 do 30 °C.

Zbog najavljenih nevremena za petak su žuta upozorenja na snazi za Istru, sjeverno primorje, Liku, Gorski kotar, sjever i sjeverozapad unutrašnjosti, Banovinu i cijelu Slavoniju.

U subotu u većini predjela djelomice sunčano, a uz više oblaka mjestimične kiše ili pljuskova s grmljavinom bit će još uglavnom u Slavoniji i Lici. U nedjelju i ponedjeljak većinom sunčano, osobito na Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjeren do jak sjeverozapadnjak, podno Velebita mjestimice i vrlo jaka bura s olujnim udarima, osobito u subotu. U dane vikenda na kopnu malo manje toplo.

Autor: Jutarnji.hr