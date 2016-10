Smanjenje oblačnosti tokom dana, temperature do 21 stepen na jugu

Danas se većem dijelu Bosne, prije podne, očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini pretežno vedro. Vjetar u Bosni, slab do umjeren, na jugozapadu Bosne pojačan sjeveroistočni.

U Hercegovini, umjerena do pojačana, bura. Jutarnje temperature od 5 do 10, na jugu od 12 do 16, a dnevne od 10 do 16, na jugu od 17 do 21 °C.

U Sarajevu prije podne pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 7, a dnevna oko 12°Cm saopćeno je iz FHMZ.

