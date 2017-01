Slučajno bacila zaručnički prsten u korpu beskućnika, a kada ga je željela vratiti nazad desila se neviđena stvar!

Billy Ray Harris je 58-godišnji beskućnik koji živi ispod jednog mosta u Kansasu. Ono što ga je sasvim slučajno zadesilo jednoga dana, mu je je potpuno promijenilo život.

Darežljiva žena Sarah Darling mu je ostavila nešto novca, a pri tome je njen zaručnički dijamantski prsten vrijedan 4.000 dolara spao sa ruke. On to nije shvatio dok nije pogledao u korpu. Mislio je da bi ga mogao prodati i zaraditi novac za pristojan život, no unutarnji glas mu je rekao da bi ipak trebao zadržati prsten.

Dva dana poslije, Sarah se vratila na isto mjesto, uspaničena ali nadajući se da je prsten još uvijek kod Billyja. Potom ga je on izvadio iz svog džepa i vratio nazad. Priča je ne završava ovdje…

Sarah i njen suprug Bill su započeli sa online skupljanjem donacija za Billyjev bolji život, te su obezbijedili oko 200.000 dolara i pomogli mu da živi onako kako zaslužuje.

Zahvaljujući ovim divnim ljudima, on više nije beskućnik. Čuda se dešavaju na sve moguće načine i ovo je dokaz da su ona moguća.

Autor: Virealno.com