Slovenski carinici izbacili učenika iz ekskurzijskog busa

Mom sinu prijatelji iz razreda šalju slike s putovanja u Italiji, a on stavlja na njih svoj lik kao da je tamo. No njega su na grub način slovenski policajci izveli iz autobusa i bez objašnjenja mu zabranili da nastavi put s prijateljima do Italije. Tužan je, vratio se u Zagreb, ali to hrabro podnosi.

Govori to sirijski liječnik (50) koji radi u zagrebačkim klinikama, čija je obitelj prošle subote proživljavala pravu dramu. Njegov 15-godišnji sin učenik je Klasične gimnazije u Zagrebu čiji je razred prošlu subotu krenuo na sedmodnevni put u Italiju. Svjestan da bi zbog podrijetla njegov sin mogao imati problema na granicama, liječnik se tri tjedna prije puta obratio talijanskom veleposlanstvu u Zagrebu i pitao što od dokumenata moraju pribaviti. Inače, sin mu ima hrvatsku putovnicu za strance, a roditelji već pet godina žive i rade u Zagrebu.

“U veleposlanstvu su rekli kako su dobili odgovor iz Rima da s tom putovnicom moj sin može slobodno putovati, a u istom veleposlanstvu kontaktirali su kolege iz slovenskog veleposlanstva, koji su to također potvrdili. Postojao je i službeni popis škole o učenicima koji putuju, za koji su također rekli da je važeći dokument”, prepričava otac. No to nije bilo dovoljno. U subotu oko 23 sata primio je poziv da dođe po sina, koji je ostao na granici.

“Sin je bio utučen. U pomutnji je uzeo torbu svoje prijateljice. Kad sam ga vratio kući, otišao sam na Autobusni kolodvor i cijelu noć provjeravao autobuse za Italiju i pitao bi li tko povezao torbu i predao je djevojčici. Nisam uspio”, kaže za 24sata. Njegova supruga, koja radi s izbjeglicama u Zagrebu kao prevoditeljica u u Centru za stres i traumu, torbu je na kraju poslala preko jednog od korisnika centra, također izbjeglice. On je kao izbjeglica s valjanim dokumentima odnio torbu djevojčici u Italiju i vratio se u Zagreb. Taj put platili su 400 eura.

“Toliko smo bili očajni zbog sina, koji se putu radovao godinu dana, da smo zvali u ponedjeljak talijansko veleposlanstvo i pitali za vizu. Već smo rezervirali kartu za let, ali su nam povratno javili da viza neće biti gotova do kraja tjedna, pa smo odustali”, kaže otac. Iz slovenske policije potvrđuju događaj, ali kažu da dječak nije ni mogao putovati jer naprosto nije imao vizu za Schengen. Jedan od učenika kaže da su u autobusu na granici čekali dva i pol sata. Roditelji kažu da je dječak omiljen u razredu i da govori pet stranih jezika.

O cijelom se slučaju oglasio i MUP

“Maloljetniku je odbijen ulazak u Republiku Sloveniju od strane slovenske granične policije, iako je posjedovao putnu ispravu za strance izdanu od strane Republike Hrvatske i ima odobrenu supsidijarnu zaštitu u Republici Hrvatskoj.

Hrvatska granična policija zbrinula je maloljetnika na graničnom prijelazu Bregana do dolaska njegovog oca.

S obzirom se radi o maloljetnoj osobi koja ima i odobrenu supsidijarnu zaštitu ne možemo iznositi više detalja o ovom slučaju, koji je posljedica različite prakse primjene Direktive 2011/95/EU Europskog parlamenta i vijeća od 13. prosinca 2011. godine.

Naime, člankom 33. navedene Direktive propisano je kako države članice dopuštaju slobodno kretanje unutar svog državnog područja korisnicima međunarodne zaštite pod istim uvjetima i uz ista ograničenja koja vrijede za druge državljane trećih zemalja koji zakonito borave na njihovim državnim području.

Međutim, navedenim člankom Direktive države članice u svom zakonodavstvu propisuju uvjete za ulazak državljana trećih zemalja koji u drugoj državi članici imaju odobreni neki oblik međunarodne zaštite, pod istim uvjetima kao i za druge strance koji zakonito borave.

Uzimajući u obzir da je maloljetnik bio dio grupe koja je organizirano putovala i činjenicu da Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske nije upoznato od strane slovenske policije s režimom granične kontrole kada su u pitanju osobe s odobrenom supsidijarnom zaštitom u RH, izražavamo žaljenje zbog situacije u kojoj se našao maloljetnik očito zbog striktne primjene navedene Direktive od strane slovenske policije”, priopćili su.

Autor: 24sata.hr