Sladić: Sredinom iduće sedmice temperature padaju i do -5 stepeni

Nakon dvomjesečne iznadprosječne topline i relativno sušnog perioda slijedi kako se čini vrlo nagla anomalija i promjena vremena neprimjerena za treću dekadu aprila. Uspostavom tzv. blocking situacije te jačanjem grebena anticiklone nad obalama Atlantika i Skandinavije, uspostavilo bi se izraženo visinsko meridionalno (sjeveroistočno) strujanje i došlo bi do potiska na hladnu jezgru zraka iz područja Euroazije koja bi dalje omogućila neometan dotok vrlo hladne vazdušne mase sve do Balkana, ali i Španjolske. Ovakvu situaciju zasigurno nismo imali proteklih zima.

Kako prognostički modeli ovaj scenario nažalost odlučno crtaju već osmi dan bez nekih većih promjena, približavanje referentnom razdoblju je izraženije, tako šanse za promjenu situacije na kartama drastično padaju, a vjerovatnoća ostvarenja ovakvog scenarija neprekidno raste.

Zbog očekivane vremenske situacije sljedeće sedmice vrlo lahko bi mogli potpasti u centar pažnje medija – na Jadranu i u Hercegovini od jake i olujne, u velebitskom i podnovelebitskom kanalu i orkanske bure sa udarima i do čak 200 km/h, pa sve do obilnijeg snijega, ponegdje lokalno i preko pola metra novog na okolnim bosanskohercegovačkim planinama, ali i sve više izglednijim manjim količinama snijega u nižim krajevima Bosne, umjereno jakim mećavama u Lici i Gorskom Kotaru te potencijalnom jakom mrazu u većem dijelu Bosne i Hrvatske čija će najveća prijetnja biti vedre noći, jer pri vedrom i tihom vremenu temperature rapidno padaju.

Temperaturno odstupali bismo u minusu za 9 do 12 stepeni od višegodišnjeg prosjeka za mjesec april, što je svakako svojevrsni ekstrem, uzevši za činjenicu da je srednja prosječna aprilska temperatura u Sarajevu oko 10.3 stepeni. Poljoprivrednici koji su već zasadili određene povrtlarske kulture mogli bi se naći u velikim problemima, s obzirom da očekivani mraz iza 20. aprila može vrlo lahko uništiti većinu usjeva te u najgorem slučaju uzrokovati i pojavu tzv. “gladne godine”. Voćari također trebaju da budu na oprezu i da gledaju sve načine kako da zaštite svoje sadnice od mraza kako bi izdržale hladnoću, koja u ovoj fazi cvjetanja ima izrazito nezgodnu temperaturnu toleranciju.

Iako udar zime neće biti duži od pet dana, on će svakako biti jak i pomalo neočekivan nakon kraja marta koja je obilježila gotovo ranoljetna toplina, te u odnosu na kraj marta nešto malo manje topliji, ali i dalje topao april.

Vremenska situacija u narednih nekoliko dana nije nimalo optimistična, s obzirom da sunčanih razdoblja od nedjelje neće skoro ni biti.

Relativno nestabilno vrijeme praćeno grmljavinskim pljuskovima kiše nas očekuje u drugom dijelu subote i nedjelje, dok bi prvi dio ponedjeljka bio zatišje i uvertira u promjenu vremena koja nas očekuje. Tako u drugom dijelu ponedjeljka i prvom dijelu utorka nas povremeno očekuje umjerena južina, a dnevne temperature bi zbog doticaja nešto hladnije vazdušne mase dan prije i pljuskova kiše u drugom dijelu utorka pale ispod 14 stepeni. Takvo vrijeme bi se zadržalo sve do kraja utorka, kada bi u večernjim satima ciklona ušla u hrvatsku obalu Jadrana i potpali pod njeni hladni sektor. U utorak navečer vjetar okreće svoj smjer sa južnog i jugoistočnog na istočni i sjeveroistočni uz jače zahlađenje. Padavine će se krajem utorka intenzivirati, a u noći, daljim padom temperature, prvo na nadmorskim visinama iznad 1000 m.n.v očekuje se i jači snijeg. Daljim padom temperatura zraka, snježna granica će se spustiti dosta nisko, čak i do 500 m.n.v pa se očekuje da će se Sarajevo i ostali gradovi Bosne na sličnim nadmorskim visinama zabijeliti.

Zapuhat će povremeno umjeren i jak, na sjeveru zemlje i u Hercegovini na udare i olujan sjeverac i sjeveroistočnjak, u Hercegovini istočnjak i bura. Temperature u daljnjem padu, a jutarnje polahko sve bliže blažim minusima, dnevne u jednoznamenkastim vrijednostima.

Srijeda donosi sve manje padavina sjevernim krajevima zemlje, ali će ih u južnom i centralnom dijelu zemlje biti sve više i više zbog posljedice da će se nalaziti bliže ciklonalnom centru koji će po trenutnom slijedu prognostičkih karti, svoj centar imati blizu Dubrovnika, precizinije oko Elafitskih otočja.

Jačanjem grebena anticiklone u srijedu uvečer nad sjeverozapadom Hrvatske i sjeverom Bosne te njenim širenjem prema istoku, vrijeme će se prolazno stabilizirati, a vjetar oslabjeti. To je trenutak kada strah od mraza na sjeveru Bosne i Hrvatske započinje – od srijede navečer prema petku, a u centralnom dijelu Bosne od četvrtka navečer. U slučaju vedrih noći, temperature će vrlo lahko se spustiti i do -5 stepeni, a na platoima centralne Bosne i na planinama i do duplicirane navedene vrijednosti, s obzirom na činjenicu da snježna podloga i vedra noć značajno ubrzavaju proces ohlađivanja. Ukoliko pojave magle budu prisutne, tada će vjerovatnoća za pojavu mraza neznatno niža, a za visočije temperature neznatno više.

Kako budemo išli prema petku, postajalo bi sve toplije, a već od subote vratili bi se u prosječne vrijednosti temperatura za april mjesec. Ali prvo, treba ispratiti vrlo dinamičnu sedmicu ispred nas koja će donijeti vrlo turbulentan slijed vremena u našem dijelu regiona.

Autor: Patria