SIN ANE BEKUTE: Ne krivim majku što me je ostavila u domu!

Igor Polić, sin srbijanske pjevačice Ane Bekute koga je pjevačica rodila 1976. kao tinejdžerka, sa samo 17 godina kaže da nikada majci nije zamjerio što ga je kao bebu ostavila nekoliko mjeseci u domu za nezbrinutu djecu.

Nakon toliko decenija šutnje o velikoj porodičnoj drami kroz koju je prošla njegova danas popularna srbijanska mama Igor je odlučio da progovori na originalan način.

Prvo je na svom profilu na Instagramu postavio fotografiju iz 1978. godine na kojoj su on kao beba i njegova majka Ana, tada još uvijek Nadežda Polić. Pored Bekute stoje njena majka Milica i sestra Milina, dok se mali Igor smjestio u krilo druge tetke Dobrile. Tu je i Anin otac Branko. Ova porodična fotografija ispred kuće u Pribojskoj Banji nastala je nekoliko mjeseci nakon što je Ana vratila svog sina iz doma, piše “Alo!“…

“To mi je veoma draga uspomena. Fotografija jeste stara, malo je i uništena, ali meni je veoma draga. Nastala je nekoliko mjeseci nakon doma”, potvrdio je Anin sin.

“Otkako znam za sebe, znam da je ona bila prinuđena da jedan dio života bude bez djeteta. To se nikad nije krilo od mene, niti je na mene ostavilo bilo kakve posljedice. Majka mi je sve to nadoknadila kasnije, i mnogo više od toga. Nas dvoje i danas pričamo o tome. Vjerujte da sam oduvijek na taj period gledao najnormalnije. Taman posla da majci zamjeram što je morala da me da u dom. Nikada joj nisam prebacio. Moja majka je to morala da uradi jer je takav zakon bio tada”, kaže Igor, koji nije u kontaktu sa svojim ocem.

“Imam sve informacije o svom ocu, ali se ne čujemo, niti se viđamo”, otkrio je Igor Polić.

PROŠLA KROZ AGONIJU ZBOG OSUDE

Ana Bekuta nikada nije krila da je svog jedinca sa samo osam mjeseci morala da ostavi u domu.

“Željela sam da rodim dijete. Istina, nanijela sam bol svojim roditeljima, jesam ih osramotila, to sve stoji, zato je Igor nekih osam mjeseci bio u domu da bi se ta klima u mom selu nekako dovela u normalno stanje i da bi prestale sve te priče. Pritisak okruženja bio je tako snažan i bespogovoran da je moj mali lijepi sin morao da se skloni s očiju bezgriješnih. Plod moje mladalačke ljubavi bio je krunski dokaz da sam nedostojna, da me je nečastivi obilježio”, rekla je Bekuta.