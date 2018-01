Sijači smrti: U bh. gradovima pojedinci voze i tri puta većom brzinom od dozvoljene

MUP Zapadnohercegovačkog kantona nedavno je na području općine Ljubuški evidentirao ogromno prekoračenje brzine koje je moglo ugroziti živote lokalnog stanovništva. Naime, vozač BMW-a se na području gdje je ograničenje brzine 60 km/h kretao brzinom od čak 166 km/h.

Za ovakve prekršaje u BiH je zaprijećena novčana kazna od 400 do 1.000 KM i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom od dva do šest mjeseci, te dva kaznena boda.

No, to i dalje ne sprječava pojedine vozače da se kreću skoro tri puta većom brzinom od dozvoljene, i to u gradovima, gdje lako mogu ugroziti živote pješaka.

Tako je MUP TK u proteklom periodu zabilježio velika prekoračenja brzine, korištenjem mobilnih i stacionarnih radara.

Iz Uprave policije MUP-a TK za Fokus.ba su istakli da je u proteklom periodu najveća zabilježena brzina mobilnim radarskim uređajem iznosila 111 km/h, dok je stacionarnim radarima zabilježena najveća brzina od 125 km/h. U oba slučaja ograničenje brzine iznosilo je 50 km/h.

“Izvršenom analizom u registru novčanih kazni evidentni su povratnici u činjenju saobraćajnih prekršaja i veći iznosi njihovih neplaćenih novčanih kazni, shodno čemu poduzimamo aktivnosti koje se odnose na pokretanje postupka prinudne naplate prema licima koja izbjegavaju plaćanje novčanih kazni ili za koje postoji opasnost od nastupanja zastarjelosti plaćanje novčane kazne”, naveli su iz MUP-a TK.

Dodali su da vozači teretnih vozila nisu u značajnijoj mjeri zastupljeni kao počinioci prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja. No, motociklisti su posebna priča.

“Uprava policije prema određenim kategorijama kao što su vozači motocikla skloni ekstremnom ponašanju i nepoštivanju saobraćajnih pravila i propisa, poduzima posebne mjere i radnje koje se naročito odnose na kontrolu brzine kretanja, upravljanja bez položenog vozačkog ispita, neregistrovane motocikle, posjedovanje opreme i drugo. Kroz raspored policijskih patrola na terenu nastoji se povećati efikasnost djelovanja i u slučajevima kada se vozači motocikla ne zaustave na znak ovlaštenih službenih lica”, istakli su iz MUP-a TK.

Određenog efekta na vozače imale su izmjene i dopune Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH kojima su pooštrene sankcije.

“Može se zaključiti da se primjena ovog zakona jednim dijelom reflektuje na smanjenje broja zabilježenih prekršaja za one prekršaje za koje su sankcije pooštrene”, naveli su iz MUP-a TK.

Slične probleme sa vozačima koji voze ekstremno velikim brzinama imali su i policijski službenici u MUP-u Brčkog. Iz ove uprave za Fokus.ba su potvrdili da su u proteklom periodu radarima zabilježili najveću brzinu od čak 170 km/h, što je bilo skoro tri puta više od dozvoljene brzine.

