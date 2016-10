Sigurna pobjeda Srbije, remi Italije i Španije

U prvoj noći reprezentativne pauze u okviru drugog kola kvalifikaicja za Svjestko prvenstvo u Rusiji 2018. godine odigrano je devet susreta,

Grupa D

Srbija je na gostovanju kod Moldavije slavila sa sigurnih 0:3. Orlove je u vodstvo doveo Kostić u 19. minuti na asistenciju Dušana Tadića. Igrač Soutamptona takođe je asistirao i Ivanoviću u 37. minuti čime su Srbijanci uduplali svoje vodstvo. U 60. minuti nagrada za sjajnu igru stigla je i za Dušana Tadića koji postiže gol za 0:3.

Irska je na svom stadionu slavila protiv Gruzije rezultatom 1:0. Gosti su bili puno bolji u prvom poluvremenu, ali nisu iskoristili nekoliko velikih prilika.

Kazna je stigla u 56. minuti kada igrač Evertona Coleman pogađa za konačnih 1:0.

Austrija je na svom stadionu u fantastičnoj utakmici odigrala 2:2 protiv najvećeg iznenađenja Evropskog prvenstva Velsa.

Gosti su stigli u vodstvo u 22. minuti kada Joe Allen donosi prednost svojoj ekipi. Marko Arnautović poravnao je rezultat na 1:1, da bi Wimmer u sudijskoj nadonkadi prvog poluvremena autogolom vratio prednost Velšanima.

Drugi gol i za sebe i za reprezentaciju Marko Arnautović postigao je u 48. minuti, a do kraja susreta rezultat se nije promijenio.

Grupa I

Island je na svom stadionu nakon nevjerovatnog preokrata slavio protiv Finske rezultatom 3:2. Gosti su preko Pukkija stigli u vodstvo u 21. minuti, da bi Aranson u 37. poravnao na 1:1. Lod je pred sam kraj prvog poluvremena vratio Fince u vodstvo.

Igrač Swanseaja Sigurdsson promašio je penal u 51. minuti, da bi to izjednačenja domaći stigli tek u početku sudijske nadoknade. No, tu nisu stali i nagrada je stigla u 96. minuti kada su stigli i do velikog preokrata i pobjede od 3:2.

Turska je na svom terenu takođe stigla do jednog boda teškom mukom. Ukrajina je pred sami kraj prvog poluvremena imala prednost od 0:2 golovima Yarmolenka s penala i Kravetsa, da bi Tufan u 45. minuti vratio nadu domaćim golom za 1:2. Igrač Bayer Leverkuzena Hakan Calhanoglu u 81. minuti s penala poravnao je rezultat na 2:2 i tako donio jedan bod svojoj ekipi.

Grupa G

U okviru grupe G Italija je na svom stadionu odigrali 1:1 protiv Španije u najboljoj utakmici večeri. španci su sve do 55. minuti bili jedina ekipa na terenu koja igra, a to je krunisano golom Vitola nakon čega su se Talijani probudili.

U 81. minuti Sergio Ramos ruši Edera u 16 metara, a De Rossi je bio siguran realizator najstružije kazne.

U drugoj utakmici Makedonija je na svom terenu ispustila remi protiv Izraela. Gosti su vodili 0:2, da bi igrač Palerma Nesterovski u 63. vratio nadu za dobar rezultat.

U 95. minuti bivši igrač Sarajeva Adis Jahović promašio je penal za jedan bod Makedonaca.

Albanija je golovima Belaja sigurno slavila protiv Lihtenštajna.

