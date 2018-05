Šesto poskupljenje goriva od februara: Ovo su nove cijene

Gorivo na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini u petak je opet poskupjelo, što je šesti skok od 1. februara, potvrđeno je “Nezavisnim novinama”.

Podsjećamo, prvo su, nakon što je 1. februara na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama BiH, pumpadžije u cijeloj BiH cijenu goriva podigle za 18 feninga po litru, a drugi val poskupljenja bio je polovinom prošlog mjeseca samo u RS, kada su cijene skočile u prosjeku sedam feninga.

Treće i četvrto poskupljenje bilo je u drugoj i trećoj sedmici maja, kada su cijene skočile samo u FBiH, i to oba puta u prosjeku od pet do 10 feninga po litru, zavisno od distributera nafte i naftnih derivata. Prošle sedmice bilo je peto poskupljenje, koje je pogodilo samo građane RS, kada je cijena goriva skočila od dva do pet feninga po litru.

Zoran Berak, sekretar Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori RS, kaže za “Nezavisne” da su cijene goriva na nekim pumpama u RS skočile i za oko 10 feninga, ali da će se u toku naredne sedmice to desiti i na svim ostalim pumpama u RS.

“Jednostavno, to niko ne može predvidjeti. Cijena nafte na svjetskom tržištu konstantno raste, trenutno iznosi 80 dolara po barelu i moralo je doći ponovo do poskupljenja goriva u RS”, kazao je Berak i dodao da za stanje u FBiH ne može da daje komentar.

Upitan da li će biti novih poskupljenja s obzirom na to da postoje neke najave da bi na svjetskom tržištu cijena barela nafte mogla dostići i 100 dolara, Berak je rekao da je moguće da dođe do ponovnog rasta, jer je situacija na svjetskom tržištu nafte poprilično nestabilna i zbog krize između SAD i Irana.

“To niko ne može predvidjeti. Distributeri ovise od rafinerija, a rafinerije prate cijene na svjetskom tržištu. To je lanac koji je povezan, ako bude novog skoka cijena nafte na svjetskom tržištu, biće novih cijena i kod nas”, kazao je Berak.

U RS nakon novog vala poskupljenja litar dizela košta zavisno od distributera od 2,22 do 2,26 KM, a litar benzina 95 od 2,25 do 2,28.

Prema novom cjenovniku, za litar benzina 98 građani će sada morati odvajati oko 2,28 KM, a plin se prodaje po cijeni od 1,11 do 1,19 KM.

U Federaciji BiH cijena je još veća, pa tako za litar dizela i benzina treba izdvojiti 2,31 KM.

Prije poskupljenja 1. februara litar dizela je u prosjeku koštao 1,9 KM, za litar benzina 98 trebalo je izdvojiti dvije KM, dok je 1,9 KM koštao litar benzina 95. To znači da je cijena goriva za tri mjeseca skočila 40 feninga za litar, što najbolje osjete građani na svom kućnom budžetu.

Jedan banjalučki vozač rekao je za “Nezavisne” da će zbog novog talasa poskupljenja debelo razmisliti da li će i dalje voziti auto ili će preći na gradski prevoz ili bicikl, a ne isključuje ni da će sve više pješačiti.

“Novčanik ne može više da izdrži poskupljenja. Prije poskupljenja mjesečno sam trošio 100 KM za benzin. Sada mi za moje obaveze treba 150 KM”, objašnjava i kroz šalu kaže da stalno sipa 20 ili 30 KM, ali da ne sipa isto goriva.

