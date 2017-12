Šešelj nema namjeru da se vraća u Haag: Ubio bih se, ali polako, da ih mučim

Vođa Srpske radikalne stranke, zastupnik u Skupštini Srbije i neosuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj izjavio je da se nema namjeru vraćati u Haag, gdje ga 13. decembra očekuje žalbena rasprava po oslobađajućoj presudi za ratne zločine, piše u petak beogradski tisak.

Šešelj je za beogradski list Kurir rekao da ga presuda i ICTY više uopće ne zanimaju pa ni pod cijenu života i da ga u Haag mogu odvesti “samo u lancima”. Na pitanje o tome bi li se odlučio na samoubistvo, kao što je to napravio bivši zapovjednik HVO-a Slobodan Praljak, za čiji je postupak ranije rekao kako je “vrijedan poštovanja”, Šešelj je rekao da bi to učinio suptilnije, a “ne na prepad”.

Vođa radikala kaže kako bi započeo štrajk glađu “javno i pred kamerama” i u tome bi bio “ustrajan i išao do kraja”.

“Ja to ne bih uradio na prepad, nego polako, da ih mučim. Započeo bih štrajk glađu, i to javno, pred kamerama, dok ne ispune moje uvjete. Ako ih ne ispune, oni znaju da sam spreman ići do kraja. Znaju oni to i zato me se plaše”, rekao je Šešelj.

On je tokom suđenja u Haagu već jednom štrajkao glađu 28 dana nakon što su mu, zbog nepoštovanja suda, bili zabranjeni posjeti članova porodice.

Šešelja 13. decembra u Haagu očekuje žalbena rasprava po presudi za ratne zločine.

Sud je priopćio da će, u slučaju da se Šešelj ne odazove na raspravu, njegove interese zastupati branitelj po službenoj dužnosti.

Šešelja je haški sud prvostepenom presudom oslobodio krivice po svim tačkama optužnice za ratne zločine u BiH, Hrvatskoj i protiv vojvođanskih Hrvata.

