Senzacija u Šangaju: Bautista-Agut eliminisao Đokovića

Novak Đoković je izgubio polufinalni duel ATP turnira u Šangaju od Roberta Bautista-Aguta sa 2:0 u setovima.

Španski teniser je napravio veliku senzaciju i slavio protiv prvog najboljeg tenisera svijeta.

Bautista-Agut je u desetom gemu prvog seta napravio break i dobio set sa 6:4. U drugom setu Španac je oduzeo servis Novaku u šestom gemu, ali je Đoković odmah uzvratio re-breakom.

No, Bautista-Agut je odmah u narednom Đokovićevom servis-gemu napravio novi break, te je servirao za meč pri rezultatu 5:3. Đoković je potom uspio napraviti novi re-break za 5:4 i činilo se da će to biti trenutak kada se Srbijanac vraća u potpunosti u meč, no ponovo je Bautista-Agut napravio break i riješio i drugi set u svoju korist rezultatom 6:4.