Schalke deklasirao Leverkusen na gostovanju

Nogometaši Schalkea s uvjerljivih su 4-1 slavili na gostovanju kod Bayer Leverkusena u prvoj utakmici 31. kola njemačkog prvenstva.

Od 6. do 18. minute gosti su postigli tri pogotka pokraj statične i loše domaće obrane. Strijelci su bili Burgstaller, Howedes i Schopf. U drugom poluvremenu Burgstaller je povisio na 4-0, a Kiessling je samo uspio postići utješni pogodak za domaću momčad.

Schalke se tom pobjedom probio na osmo mjesto i samo ga tri boda dijele od šestog mjesta koje vodi u kvalifikacije Europa lige. Tri kola prije kraja prvenstva Bayer je još uvijek u opasnoj zoni sa četiri boda više i utakmicom više od Augsburga koji je na 16. mjestu koje vodi u doigravanje za očuvanje prvoligaškog statusa.

Vodeći Bayern bi već u subotu pobjedom na gostovanju kod Wolfsburga mogao potvrditi obranu naslova prvaka, ako Leipzig ne uspije pobijediti Ingolstadt.

Njemačka – 31. kolo

Bayer Leverkusen – Schalke 1-4

(Burgstaller 6, 50, Howedes 10, Schopf 18 / Kiessling 69)

U subotu i nedjelju će igrati:

Werder – Hertha (sub, 15.30)

Darmstadt – Freiburg (sub, 15.30)

Borussia D. – Koeln (sub, 15.30)

Mainz – Borussia M. (sub, 15.30)

RB Leipzig – Ingolstadt (sub, 15.30)

Wolfsburg – Bayern (sub, 18.30)

Augsburg – HSV (ned, 15.30)

Hoffenheim – Eintracht (ned, 17.30)

