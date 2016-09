Saznajte kako nas vrijeme očekuje danas

Danas u Bosni i Hercegovini očekuje se prije podne malo do umjereno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana se očekuje postepeno naoblačenje sa juga koje će u noći na subotu usloviti pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerne jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 11 i 16 stepeni, na jugu zemlje od 17 do 20 stepeni Celzijusa.

Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31stepena.

U Sarajevu prije podne sunčano. Poslije podne naoblačenje sa juga. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 12 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka oko 27 stepeni Celzijusa.

Autor: Avaz.ba