Savjeti za pripremu jela od krompira + recept

Bijeli, crveni ili žuti, mekani ili hrskavi, krompiri se miješaju u razna ukusna jela. Iako djeluje obično, za dobrog kuvara krompir je uvijek inspirativan.

Lako ga je nabaviti. Optimalna je alternativa za testenine, pirinač i hljeb, a zajedno sa žitaricama svrstava se u najvažnije namirnice u ljudskoj ishrani.

Treba napomenuti i da je velika zabluda da ovo povrće goji. Masnoće koje krompir veoma lako upija su „krivci“ za eventualni višak kilograma, pa je za osobe koje vode računa o liniji veoma važan način pripreme. Krompir je prava riznica korisnih sastojaka i namirnica je sa čitavim nizom pozitivnih nutritivnih svojstava.

Kupovina

Kada pazarite krompir, obavezno povedite računa o njegovom izgledu. Krompir koji je proklijao ili ima zelenu boju nije preporučljiv za jelo. Inače, može se čuvati dugo, ako ga držite u tamnoj i suvoj prostoriji na temperaturi u rasponu od 0 do 10 stepeni celzijusovih.

Priprema jela

Čišćenje krompira najbolje je obavljati uz pomoć nožića za ljuštenje. Ako ih ima, veoma je važno otkloniti sve okice klica. Ukoliko koristite mlad krompir, jednostavno ga možete ostrugati bilo kojim nožem ili ga lagano oprati četkicom pod mlazom vode. Oljušteni krompir do pripremanja stavite u hladnu vodu, najduže 2-3 sata.

So, biber i vegeta jako dobro idu uz krompir, ali isto tako i razni pomorski i kontinentalni začini i bilje, kao i sve vrste masnoća koje se koriste u pripremi dugih jela.

Za termičku obradu krompira može se koristiti kuvanje, pečenje ili prženje. Kuvajte ga u posoljenoj vodi na 100 stepeni, pecite u rerni zagrejanoj na 150-200 stepeni, ili pržite u dubljem sloju masnoće na 200-250 stepeni.

Krompir je izvanredan u kombinaciji sa mnogim drugim namirnicama – sa raznim vrstama mesa i ribe, sa drugim povrćem, a dobar je i kao dodatak za različite supe i čorbe. Odličnog je ukusa i kada se jede samostalno.

Recept – ukusni u rerni pečeni krompiri sa začinskim biljem

Sastojci:

½ kg krompira, 1 kašičica belog luka u prahu, 3 kašike kima, nekoliko grančica ruzmarina, vegeta, so, biber, 1 čaša vode, maslinovo ulje

Priprema:

Krompir najprije oljuštite i isecite ga na deblje kriške (po širini). Nauljite ga i dodajte začine – sitno nasjeckani ruzmarin, so, biber, vegetu i beli luk u prahu, pa sve to dobro promiješajte. Kriške krompira zatim sipajte u vatrostalnu činiju, ravnomerno raspodijelite, prelijte sa 2 dl vode i dodajte kim. Stavite da se peče u rerni zagrejanoj na 175 – 200 stepeni. Kada otprilike bude do pola pečen, izvadite činiju iz rerne i dolijte malo vode. Pecite dok krompir ne dobije finu, rumenu boju.