Savjet Evrope upozorava Tursku da ne uvodi smrtnu kaznu

Savjet Evrope upozorio je Tursku da ne uvodi ponovo smrtnu kaznu jer nije u skladu sa članstvom u toj organizaciji.

“Primjena smrtne kazne nije u skladu sa članstvom u Savjetu Evrope”, izjavio je neimenovani portparol te organizacije. Turska je jedan od 47 članova Savjeta Evrope. Ta organizacije je ranije upozoravala tu zemlju da ne uvodi ponovo kapitalnu kaznu.

“Politički lideri treba da brane osnove Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava a to jasno isključuju primjenu smrtne kazne”, dodao je portparol.

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je u subotu uveče da će u parlamentu biti dostavljen predlog o ponovnom uvođenju smrtne kazne u Turskoj ocjenjujući da se ne obazire na kritike zapadnih zemalja o tom pitanju. “Biće to uskoro. Ne brinite!”, rekao je Erdogan na skupu na kojem su demonstranti uzvikivali da žele smrtnu kaznu za sve one koji su učestvovali u neuspjelom puču 15. jula ove godine. “Naša vlada će to predložiti parlamentu. Uvjeren sam da će to parlament odobriti i kad se to desi, ja ću to odmah ratifikovati”, dodao je turski predsjednik ne navodeći kad bi taj prijedlog bio dostavljen.

Erdogan je dan poslije neuspjelog vojnog udara pomenuo eventualno uvođenje smrtne kazne koja je ukinuta 2004. u okviru kandidature Turske za članstvo u Evropskoj uniji (EU), pišu Agencije.