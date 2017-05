Saslušan ubica iz Goražda: Otkrio zbog čega je počinio ubistva

Istraga u slučaju stravičnog trostrukog ubistva u Goraždu još uvijek traje, te je, nakon prebacivanja optuženog Nezira Kamenice iz PS Ilidža u nadležnost Tužilaštva BPK-a, obavljeno saslušanje.

Na ovom saslušanju Kamenica je još jednom ponovio sve detalje ovog zločina, te način na koji je izvršio teško krivično djelo, oduzevši život članovima svoje porodice.

Osumnjičeni je istaknuo kako je mnogo morao raditi, te da je to jedan od glavnih motiva za izvršenje ovog teškog krivičnog djela.

“Ne znamo šta je pravi motiv i sumnjam da je to maltretiranje ili nešto drugo. Mislim da nije to bilo ni maltretiranje, niti išta slično, nego da je riječ o jednom mladiću koji je živio u porodici rastavljenih roditelja, oboje njih su osnovali svoje porodice i on se vjerovatno osjećao otuđenim. Pretpostavljam da se osjećao neprihvaćenim kod očuha i majke, koji su radili vrijedno na farmi malina. Bilo je tu mnogo posla i on se vjerovatno osjećao zapostavljenim, te je i ranije majci govorio da će se ubiti. Znači da je bio u nekim teškoćama, ali to normalno nije bio razlog ni za ubistvo, ni za samoubistvo”, kazao je za Radiosarajevo.ba Lazar Draško dežurni tužilac Tužilaštva BPK-a.

Podsjećamo, ovaj stravičan zločin policijskim službenicima i javnosti je otkriven u četvrtak navečer, kada se osumnjičeni predao u Policijsku stanicu Ilidža, gdje je tačno opisao detalje zločina.

U ranijoj izjavi za Radiosarajevo.ba, dežurni tužilac Draško je kazao kako je tokom ovog zločina osumnjičeni koristio čak tri sjekire, kojima je ubio prvo očuha, zatim majku, a naposlijetku i nanu. Zatim je prenoćio u kući s tijelima, te najzad otišao za Sarajevo.

Autor: Radiosarajevo.ba