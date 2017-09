Saškin otac: Svećenik je bio potpuno opsjednut mojom kćerkom

Seks skandal u katoličkoj crkvi BiH, u kojemu su glavni akteri svećenik i troje ucjenjivača i dalje je top tema kod nas, ali i šire, piše 24sata.hr.

Iznos od 250.000 KM koje je navodno svećenik platio ucjenjivačima da ne budu objavljene video snimke njegovog seksa s mladim djevojkama iz Modriče, prema onome do čega se došlo, nije jedini razlog, već njegova opsesija, mladom Modričankom Saškom Kovačević (22).

– O kakvom je čovjeku riječ dovoljno je pročitati njegovu izjavu koju je dao policiji u kojoj kaže kako mu se nakon jedne mise ukazala Gospa koja mu je rekla da on nije za svećeničku službu i da se mora oženiti Saškom s kojom će imati 11-tero djece. To jasno govori o tome koliko je taj čovjek opsjednut mojom kćeri. Ne bih da neko pomisli da ja štitim svoje dijete, za sve što je učinila, a što je kažnjivo neka odgovara, kaže za 24sata.hr Nedjeljko Kovačević Bato, Saškin otac.

On naglašava da novac koji se spominje, njegova Saška nije vidjela, niti je za njim, tvrdi, imala potrebe pošto smo joj on i njegova supruga sve u životu osigurali.

– Preko 26 godina radili smo u Švicarskoj dobro plaćen posao, Saška je mlađa od naše starije kćerke 17 godina. Ona je naša mezimica koju sam od malih nogu usmjeravao prema sportu smatrajući da je to za nju najbolje. Sve dok nije napunila 18 godina nastojao sam kontrolirati svaki njen korak. Nakon što je postala punoljetna sama mi je rekla da se ne moram brinuti jer da ona zna što radi. Podigao sam kredit i za njen 18. rođendan sam joj kupio Mercedesa – govori nam Nedjeljko te ističe kako je njegova kći novca imala koliko joj je trebalo.

– Mislim, a to će sud utvrditi, da je ona uvučena u igru koju je neko drugi osmislio. Njene su mi najbolje prijateljice ispričale neke stvari o tom svećeniku, u što nisam mogao vjerovati. Ja tog čovjeka ne znam, ali ako kaže da je moje dijete pokušao spasiti od lošeg društva, što mi nije došao kada je navodno Saška od njega uzela 7.000 KM, ja bih mu odmah vratio i pozvao bih svoje dijete da je pitam zašto je uzela novac. O svemu nisam znao ništa, prema onome što mi je rečeno to traje puno duže nego sam mislio, pa moje je dijete bilo maloljetno. Svećeniku, rekli su mi, to nije prvi put, takvim životom u kojemu su značajnu ulogu igrale mlade djevojke živi desetak godina, priča Saškin otac Nedjeljko.

On pretpostavlja da je novac kojeg su neki od njega uzimali predstavljajući se lažno u Saškino ime pretpostavljam od raznih donacija koje je svećenik dobivao za obnovu.

– Najmanje je od vjernika, jer ni oni sami nemaju, ali ako je i marka njihovog novca u ovoj neimaštini je previše. Još jednom kažem da ako je moja kćerka učinila nešto što je kažnjivo neka za to bude kažnjena, ali isto tako želim primjerenu kaznu i za one koji su je uvukli u ovu igru. Postavljam i pitanje zašto svećenik nije prijavio Mila Joksimovića kada i Sašku i njenog dečka Aleksandra, već je on uhapšen tek nakon 12 dana. Veliku ulogu u svemu ovome ima i Aleksandrova bivša supruga s kojom on ima dijete, koja nije mogla podnijeti da to dijete za ruku vodi neko drugi. Vi ste prvi i posljednji kojima sam dao izjavu, i to više neću učiniti sve dok se ne okonča suđenje – ispričao je Nedjeljko Kovačević Bato.

Porodica Kovačević u Modriči ima ustanovu za skrb o starijim i nemoćnim osobama ‘Dana’ koja je nazvana po Saškinoj majci. Trenutno imaju 45 štićenika i 11 zaposlenih.

– Saški sam rekao da sada u pritvoru ima dovoljno vremena da razmisli, želi li od roditelja preuzeti ovaj posao ili nastaviti putem na kojeg su je drugi naveli – rekao je Nedjeljko.

Autor: Fokus.ba