Sarajka zaprepaštena onim što je pronašla u svom bojleru

– Kada god se vrši popravak cijevi, u njih nerijetko uđe pijesak ili neka druga prljavština. Voda je puna trnja, nakon redukcije iz česme teče žuta voda, a naročito u željeznim i gusanim cijevima – kaže sarajevski vodoinstalater.

Građani Sarajeva i dalje su nezadovoljni svakodnevnim redukcijama koje traju mjesecima. Nerijetko se žale na probleme sa vodovodnim instalacijama te izražavaju sumnju kakvu vodu pijemo i kakve probleme ta voda može izazvati u ljudskom organizmu, a naročito kod djece, piše Faktor.ba.

Jedna Sarajka zaprepastila se kada je vidjela količinu mulja i pijeska u bojleru u svom kupatilu, što je odlučila podijeliti na svom Facebook profilu.

– Već duže vrijeme na česmi nam izbacuje kamenac i slab nam je pritisak pa smo htjeli da očistimo prvo bojler, a zatim i česme. Kada smo otvorili bojler, imali smo šta i da vidimo – kazala je za Faktor.

I brojne druge Sarajke dijele slična iskustva jer, kako kažu, voda je često žuta i mutna, a i puna kamenca.

Vodoinstalater Admir Štilić za Faktor kaže da svakodnevno primi pet do šest poziva građana koji se odnose samo na popravke vodovodnih instalacija.

– Ovo stanje se može povezati sa redukcijama. Naročito oni domovi koji imaju željezne cijevi koje prilikom nestanka vode, kada u njih uđe zrak, oksidiraju, otkidaju se komadići tih metala, što dovodi do začepljenja cijevi i slabog dotoka vode. A svakodnevno imaju i probleme sa muljem i kamencem – kaže Štilić i dodaje da svaki izlazak građane košta od 30 do 50 KM, još uz to troškovi materijala i opreme.

Autor: Faktor.ba