Sarajevska policija u posljednjih pet dana oduzela sedam vozila (VIDEO)

Policija Kantona Sarajevo počela je oduzimati vozila od višestrukih povratnika u saobraćajnim prekršajima. Povod je nedavna pogibija dvije studentkinje u nesreći koju je izazvao višestruki povratnik u prekršajima. Policija Kantona Sarajevo očekuje i promjene zakona koji će im omogućiti uništavanje nekih vozila.

U Depou MUP-a Kantona Sarajevo u Butmiru skladište se oduzeta vozila. U posljednjih pet dana ovdje je deponovano sedam privremeno oduzetih vozila. Među njima i auti rekordera u neplaćenim kaznama koje iznose blizu 32.000 KM, odnosno 12 i 7 hiljada eura, javlja Al Jazeera.

Sve je rezultat rada na terenu, kažu u policiji. Aute oduzimaju od višestrukih povratnika u činjenju najtežih saobraćajnih prekršaja, kao što su prekoračenje brzine, prolazak na crveno svjetlo ili vožnja pod uticajem alkohola.

Elvedin Muratspahić iz jedinice za saobraćaj MUP-a KS apeluje na građane da budu oprezniji i obazriviji.

„Ja bih iskoristio priliku da apelujem na vlasnike vozila da dobro paze, kome i kada daju motorno vozilo. Znači, bez obzira što vozač nije vlasnik, vozilo će biti oduzeto i najvjerovatnije će biti, obzirom na svu situaciju, da će u većini slučajeva vozilo biti trajno oduzeto“, dodaje.

Ali, uglavnom neće biti uništena kao u Zeničko-dobojskom kantonu. U Zenici primjenjuju Krivični zakon za djela koja u Sarajevu smatraju prekršajima. U sarajevskoj policiji zato očekuju izmjene zakona.

„Da li će se to riješiti zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, da li će se to riješiti zakonom o prekršajima, uglavnom može se naći modus i oni koji donose zakon, naći će oni ukoliko bude dobre volje da se to sve riješi“, pojašnjava Muratspahić.

Trenutno se auti u glavnom gradu BiH oduzimaju na osnovu Zakona o prekršajima, pojašnjava predsjednica Općinskog suda u Sarajevu Janja Jovanović.

“Policajac donese zahtjev u sud, sud odmah takav zahtjev protokoliše, istog momenta se nosi kod sudije, sudija isti dan donosi naredbu o oduzimanju vozila, koju istog dana predaje policajcu“, dodaje.

Osim u saobraćaju, sigurnost u bh. gradovima je narušena i na druge načine. U BiH se dnevno registruju deseci krivičnih djela kao što su razbojništva, krađe ili posjedovanje droge.

Profesor Jasmin Ahić sa Fakulteta za kriminalistiku u Sarajevu kaže da je za veću sigurnost neophodna saradnja policije s građanima.

“Informacija sa terena od građana policijskom službeniku daje mogućnost da se onda nešto i prevenira. Kada dođemo u poziciju da policijski službenik radi po represivnom sistemu ili onda kada se prekršaj napravi, onda je već gotovo i zbog toga imamo ovakvu statistiku“, dodaje.

Dodaje da je za bolju sigurnost neophodno i veće prisustvo policije na terenu, inovativna rješenja kao i instaliranje video nadzora.

Autor: Al Jazeera