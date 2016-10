Sarajevo: Od nesavjesnih vozača oduzeta dva automobila, za kazne duguju više od 14.000 KM

U petak navečer u 20,05 sati, policijski službenici Jedinice za saobraćaj ovog Ministarstva su u mjestu Blažuj, općina Ilidža, iz saobraćaja isključili vozača H.H. iz Sarajeva, koji je zatečen da upravlja putničkim motornim vozilom marke “Opel-Astra”, registarskih oznaka E83-K-760, vlasništvo A.K. iz Sarajeva, pod dejstvom opojnih droga ili lijekova na kojima je naznačeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje, dok vozilo kojim je upravljao nije imalo propisane uređaje i opremu, piše bh. novinska agencija Patria.

Izvršenim uvidom u registre prekršajnih evidencija i novčanih kazni, utvrđeno je da je isti višestruki povratnik u vršenju teških prekršaja iz oblasti ZOOBS-a na putevima u BiH, kažnjivih po članu 235. upravljanje motornim vozilom pod dejstvom alkohola, upravljanje neregistrovanim motornim vozilom, prolazak kroz raskrsnicu motornim vozilo kada je na semaforu uključeno crveno svjetlo za vozila i sl., a u Registru novčanih kazni ima dug u iznosu od 6.780,00 KM.

Dana 22.10.2016.godine u 04,30 sati, policijski službenici Jedinice za saobraćaj ovog Ministarstva su u ulici Zmaja od Bosne, općina Novo Sarajevo, iz saobraćaja isključili H.E. iz Sarajeva, koji je zatečen da upravlja putničkim motornim vozilom marke “VW Jetta”, registarskih oznaka M73-O-829, vlasništvo K.M. iz Sarajeva, prije sticanja prava na upravljanje motornnim vozilom.

Izvršenim uvidom u registre prekršajnih evidencija i novčanih kazni, utvrđeno je da je isti višestruki povratnik u vršenju teških prekršaja iz oblasti ZOOBS-a na putevima u BiH, kažnjivih po članu 235. upravljanje motornim vozilom prije sticanja prava na upravljanje, upravljanje neregistrovanim motornim vozilom i sl. a u Registru novčanih kazni ima dug u iznosu od 7.640,00 KM.

Pošto se do sada izrečenim sankcijama nije postigla svrha kažnjavanja, jer su isti nastavili sa vršenjem najtežih oblika prekršaja iz oblasti ZOOBS-a na putevima u BiH, čime direktno ugrožava javnu sigurnost, na osnovu saglasnosti sudije Općinskog suda u Sarajevu, od H.H. i H.E. su privremeno oduzeta navedena motorno vozila. Ista su do okončanja prekršajnog postupka deponovana na depou MUP-a Kantona Sarajevo u Butmiru.

Autor: Patria