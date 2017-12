Saputnica opake plavuše iz Hercegovine: “Rekla je da u prtljagu ima pečeno prase!”

U neposrednoj blizini 25-godišnje Hercegovke, kojoj su u ličnom prtljagu pri ulasku iz BiH u Hrvatsku otkrivena tri zolje i jedan ručni bacač, bile su su još dve Hercegovke.

Kako je za portal Jabuka.tv posvedočila A. M. iz Širokoga Brijega, u subotu 16. prosinca s prijateljicom P. P. putovala je za Nemačku. Putovale su autobusnom linijom Neum – Dortmund.

– Kada smo stigle do Posušja, ta je devojka ušla u bus. Na pauzi u Šujici došla je do nas prvi put i pitala nas gde idemo i malo razgovarala. Nijednom tokom vožnje do granice nije spominjala svoje ime i prezime – govori suputnica neobične Hercegovke koja je prevozila oružje prema Nemačkoj.

Naša sagovornica navodi da je tajanstvena devojka otkrila samo da već četiri godine radi u Frankfurtu u jednom restoranu.

– Tokom vožnje premestila se do nas, šalile smo se i slušale pesme, a tridesetak minuta pre granice rekla je da u torbi nosi suhomesnate proizvode. Nekima iza nas rekla je da nosi pečeno prase – navodi Širokobriježanka A. M. za portal Jabuka.tv.

Suputnicama je to zvučalo neuverljivo i nakon što su promislile o situaciji, nisu poverovale u priču o mesu.

– Imala je plavu kosu, visine možda 180 cm i ponekad se čudno ponašala – istakla je A.M.

Na granici u Staroj Gradiški su putnici čekali gotovo sat vremena da dođu na red, a kada je došlo vreme pregledavanja dokumenata, vozač je prema sugestiji granične policije naložio da se sve stvari iz autobusa i iz prtljažnika iznesu vani i da u parovima idu na pretres.

– Tada se ta devojka jako uspaničila i zvala je nekoga na telefon i rekla da je sve propalo i da dođe po nju. Kada je stigao red na nju, bila je izgubljena i uspaničena, a policajac se uhvatio za glavu kada je otvorio njenu torbu. Nije mogao da veruje što je pokušala da prenese preko granice – navodi 18-godišnja Širokobriježanka A. M. za portal Jabuka.tv.

Kako svjedoči ova devojka nakon toga službenica granične policije uzela sve njene stvari i odnela ih iz autobusa.

– Bilo je i nekih problema s pasošom, a policajac je rekao da je devojka i ranije radila nešto slično tome. Dalje ne znam što je bilo s njom jer su nas uveli u autobus i nismo smeli da izlazimo. Zbog nje smo na polazak čekali više od četiri sata – zaključila je u razgovoru za portal Jabuka.tv suputnica 25-godišnjakinje koja se nalazi u istražnom zatvoru u Hrvatskoj.