Samoubistvo u Prijedoru: Pacijent skočio kroz prozor bolnice

Pacijent inicijala M. B. (66) smrtno je stradao nakon što je u četvrtak oko 13 sati iskočio kroz prozor bolnice u Prijedoru.

“Oko 13 sati Policijskoj upravi Prijedor stigla je prijava o samoubistvu, te su vrlo brzo reagirali policijski službenici koji su utvrdili da je osoba preminula nakon što je skočila s drugog sprata Opće bolnice u Prijedoru. Pacijent je preminuo na mjestu nesreće, a mrtvozornik je potvrdio da je smrt nastupila zbog pada s visine”, potvrdili su za Radiosarajevo.ba iz Ureda glasnogovornika PU Prijedor.

Nezvanično, riječ je o 66-godišnjem Miloradu B. iz Hašana, općina Krupa na Uni, koji je jučer primljen na Odjel hirurgije zbog operativnog zahvata. Nekoliko minuta prije samoubistva obišao ga je dežurni hirurg, no ništa nije ukazivalo na to da bi moglo doći do tragedije. Nakon toga, pacijent je iskočio na glavu kroz prozor s drugog sprata.

Uviđaj na licu mjesta obavili su policijski službenici PU Prijedor. Iz policije je nakon uviđaja kojem je prisustvovao i ljekar mrtvozornik potvrđeno da u slučaju nema elemenata krivičnog djela, te da je riječ o samoubistvu.

Autor: Radiosarajevo.ba