Samohrana majka desetoro djece cijepa i drva kako bi prehranila mališane

Tridesetdvogodišnja Biljana Kokić iz Broda samohrana je majka desetoro djece, a problema je, kaže, mnogo, jer porodici svaki dan treba obezbjediti najmanje 33 obroka. Za njih petoro osnovaca potrebne su knjige, pribor i higijenska pomagala, do kojih, sve teže dolaze.

Sada su podstanari, ali ne plaćaju stanarinu. Međutim, Biljana kaže da im to nije trajno rešenje. “Ipak, ima nade da i ova porodica dočeka svoj krov nad glavom”, kažu u Opštini. U porodici Kokić najstarija djevojčica ima 13 godina, dok je najmlađem djetetu tek mjesec dana. Nedostaje im svega: hrane, odjeće, obuće, knjiga, a, najviše, kaže Biljana, razumjevanja. Najteže je do novca, kojeg najčešće nema dovoljno. Zato, kaže, radi sve i svašta! “Radim sve, od cijepanja drva do kopanja kanala… To sve prođe, ali teško je naći čovjeka koji će pošteno da plati, ako odeš da radiš to je uvijek za neki minimalac”, kaže Biljana. Svjesna težine i problema u kojima se nalaze, nastarija kćerka, 13-godišnja Gabrijela, uz majku podnosi najveći teret. Uz to je i uspješna učenica osmog razreda. “Ona vodi brigu o svoj djeci, dovodi ih u školu, odvodi, pomaže oko domaćih i pored svih opterećenja koja ima u tako mnogobrojnoj porodici, ona je jedan izuzetan učenik”, kaže Nadežda Ristanović, psiholog u OŠ “Sveti Sava” iz Broda.

Porodici Kokić pomažu i nastavnici škole. Pokrenuli su akciju, pa je sredstvima donatora, za njih petoro osnovaca, obezbjeđen po jedan obrok dnevno u školi. Ipak, o jednom najviše sanjaju. Da jednog dana imaju svoju kuću ili stan, jer su sve donedavno plaćali kao podstanari po 250 KM. “Želela bih da djeca imaju nešto svoje, da se ne boje da će kad dođu sutra kući kapija zatvorena”, kaže Biljana. U opštini pomažu koliko mogu. Osim 250 KM dječje zaštite koju primaju mjesečno zbog dvoje djece ometene u razvoju, Opština je s republičkim ministarstvom za raseljena i izbjegla lica, dogovorila da se ovoj porodici izgradi stan od 80 kvadratnih metara. “U sklopu stambene zgrade, jedna stambena jedinica najveće površine pripala bi porodici Kokić, kako bi ona mogla da riješi svoje stambeno pitanje”, kaže Gordana Brković Vujić, direktorka Centra za socijalni rad.

Prema Planu zbrinjavanja raseljenih u Brodu, gradnja stana u stambenoj zgradi i za 11-toročlanu porodicu Kokić, trebalo bi da počne naredne građevinske sezone.

Autor: RTRS