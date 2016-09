ŠABAN UDARIO NA GRAND: Zorica i ja ćemo na Pinku napraviti šou bolji nego u Zvezdama Granda

Šaban Šaulić po svemu sudeći odlučio je da nakon prelaska na Pink malo čačka Grand kao što su i oni njega kako on sam tvrdi. On otkriva kako su ga u Grandu stalno maltretirali i provocirali te da je to glavni razlog što je napustio Grand, piše Svet.rs.

– Na Pinku je dobar žiri, Dragana, Dara i Zorica će sigurno napraviti dobar šou. One nisu zlonamjerne, znamo se sto godina, nikada se nismo svađali i uvijek je među nama vladao smijeh i zabava, tako da očekujte dobar šou, bolji nego u Zvezdama Granda kad smo Zorica i ja u pitanju – rekao je Šaban.