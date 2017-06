Sabahudina udario grom, ljekari ostali u čudu kada su ga vidjeli

Sabahudina Šahovića (62) iz Varaždina u Hrvatskoj, kojeg je u petak pogodila munja tokom snažnog nevremena, u subotu su s intenzivnog odjela varaždinske bolnice prebacili na hirurgiju.

Liječnici su mu rekli da je pravo čudo da je uopšte ostao živ, jer to prežive tek rijetki. Iako mu je rođendan već u ovaj ponedjeljak, možda će ga zbog sreće u budućnosti slaviti nekoliko dana ranije, piše 24sata.hr

Naime, u vrijeme udara Sabahudin se vraćao biciklom s groblja u Bartolovcu, nedaleko od Varaždina.

“Bliži se Praznik svetog Petra i proštenje, pa sam prije te gužve odlučio posjetiti grob pokojne supruge, pokloniti se i zapaliti lampaš”, ispričao je. Kada je krenuo, vrijeme je, kaže, bilo stabilno, sparno i vruće. Brzo je odradio sve na groblju i vraćao se kući.

“Puno toga se ne sjećam. Znam da se po povratku s groblja vrijeme počelo nešto mutiti te je počelo padati. Onda sam osjetio da me nešto pogodilo i doživio sam totalno zamračenje. Neko je očito vidio da sam pao s bicikla i izgubio svijest pa je pozvao Hitnu. Probudio sam se u bolnici i tu su mi doktori ispričali šta se dogodilo”, rekao je Sabahudin, kome je udar munje povrijedio vrat, prsa i ruke.

Glava mu je puna modrica. Bio je to kaže, djelić sekunde. Štaviše, misli da je munja udarila u bicikl ili pored jer ne vjeruje da bi ostao živ da ga je direktno pogodila. Doktori su ga pitali šta je imao na nogama, a on je ispričao da je imao mokasine.

“Imale su gumeni đon i to me, kažu doktori, najvjerovatnije spasilo. Da su bile kožne, vjerojatno ne bi preživio. Bole me sve kosti i zglobovi, ali doktori me uvjeravaju da to nema veze s munjom. Rekli su mi da moram strogo mirovati, ne dozvoljavaju mi da malo prošećem”, kaže Sabahudin.

Nada se da će se prije povratka kući, u kojoj trenutno živi sam, što bolje oporaviti.