S drugaricama otišla na more poslije 10 godina braka, ali kada je naišao on zaboravila je na muža i djecu

Beograđanka Jovana obratila se listu Alo da joj pomognu, pošto se našla u situaciji iz koje ne zna kako da izađe.

“Otišla sam na more sa drugaricama iz škole, poslije deset godina braka. Trudila sam se da budem odana supruga i dobra majka mojoj djeci. U ovim teškim vremenima, iako smo oboje zaposleni, odgajati dvoje djece, moja dva anđela, teško je i naporno, i svakodnevno “troši” nas roditelje. Nikada se nisam žalila, podnosila sam teškoće, zbog ljubavi i privrženosti mojoj porodici i djeci. Kada su me drugarice iz srednje škole pronašle na fejsu, odmah smo se “uvezale”, a vrijeme koje je proteklo od tada, kao da nije postojalo. Opet smo bile one blesave, vrcave, nasmijane i opuštene i brzo smo se dogovorile da ovo ljeto odemo zajedno negdje na more.

Suprug mi nije pravio probleme, pošto je svjestan koliko sam umorna i iscrpljena. Brzo smo pronašle povoljan aranžman u predsezoni u Grčkoj, i ubrzo otišle na put. Kad smo stigli, sve je bilo kao u prospektu, smještaj je bio blizu plaže, a mali grčki gradić je bio pravo mjesto za nas. Na plaži smo, naravno, odmah privukle pažnju – nas pet, sve atraktivne, glasne i vesele. Nije prošlo puno vremena kada su počeli da nam prilaze momci, uglavnom mlađi od nas. Ja sam u tim situacijama uvijek bila uzdržana, nisam im davala povoda da se sa mnom mnogo bave, i mislila sam da sam tako “sigurna”. Ali, jednom od njih je takvo moje ponašanje, očigledno, privuklo pažnju, pa je on baš bio uporan. Iako mi nikada nije palo na pamet da bih mogla da prevarim mog supruga, poslije nekog vremena i upornog udvaranja, počela sam da osjećam one, davno zaboravljene, “žmarce” u stomaku i ustreptalost, a kad dođem na plažu tražla sam ga pogledom.

I, naravno, sunce, more, vrućina, kokteli, skoro naga tijela jedno pored drugog, opojni mirisi borovine i cvijeća. Što bi se reklo, “poklekla” sam i predala se strastima. Sam seks je bio nevjerovatan, strast koju davno nisam osjetila, a on pažljiv, pravi džentlmen, koji sve vrijeme vodi računa da mi bude udobno, toplo, prijatno. Sve što odavno nisam osjetila, sve što sam mislila da sam zaboravila. U meni se ponovo pojavila ona slobodna djevojčica koja istrčava iz kuće kada je ljetnji pljusak, vozi biciklo po cijeli dan, uživa u životu. Naravno da me je stvarnost brzo otreznila, da sam shvatila koliku sam grešku napravila, da sam i moj brak dovela u opasnost, i stvarno sam se mnogo uplašila. Najteže mi je bilo kada me je suprug sačekao na aerodromu, sa naša dva anđela, koji su mi potrčali u zagrljaj željni mame, od koje su prvi put u životu bila odvojena na deset dana.

Od onda više ne mogu da živim sama sa sobom, izjeda me krivica i osjećaj beznađa, strah od gubljenja porodice. Pomagajte, šta da radim?! Da li da suprugu priznam ljetnju avanturu ili da se trudim da je “zakopam” što dublje u sebe i nekako zaboravim?”

Odogovor koji je dobila

Draga Jovana, našla si se u veoma neprijatnoj situaciji, ali koja nije ni malo rijetka. Često nam u braku, iako imamo dobar odnos, nedostaje baš to – strast, iznenađenje, komplimenti. Da ponovo vidimo onaj sjaj u njegovim očima. Ali, znam da ti neće biti lakše što nisi jedina. Teško je u tvojoj situaciji dati pravu preporuku, pošto šta god da riješiš, i dalje to neće biti prijatno za tebe. Da li da priznaš suprugu ili ne, zavisi od vašeg odnosa. Muškarci, rjeđe od žena, mogu da “pređu” preko prevare i zaborave je, a često posljedice toga mogu da traju i godinama, pošto je jako teško ponovo uspostaviti odnos povjerenja, kakav je prije toga bio. A ako ne ispričaš suprugu za ovu ljetnju avanturu, tvoja savjest ti neće dati mira, pa je na tebi da vidiš i procijeniš šta je za tebe lakše – da li da povrediš voljenu osobu ili sebe. A jako je bitno i da sama sa sobom “porazgovaraš”, pa vidiš da li je ova ljetnja avantura samo prolazna potreba da budeš privlačna drugim muškarcima, ili posljedica lošeg odnosa sa suprugom.

Ukoliko ne možeš sama da riješiš ovu situaciju, preporuka je da potražiš savjet psihologa, koji će poslije razgovora, bolje moći da procijeni kako da riješiš sve ovo.