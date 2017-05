Ronaldo s tri gola “potopio” Atletico

U prvom susretu polufinala nogometne Lige prvaka Real Madrid je na Santiago Bernabeu pobijedio Atletico Madrid 3-0 načinivši veliki korak prema plasmanu u finale koje je na rasporedu 3. lipnja u Cardiffu.

Junak utakmice bio je trostruki strijelac Cristiano Ronaldo. Mrežu Jana Oblaka je načeo u 10. minuti, na 2-0 je povisio u 73. minuti, a konačan udar sjajni Portugalac je gradskom suparniku zadao u 86. minuti.

Luka Modrić je odlično odigrao cijeli susret za ‘Kraljevski klub, dok Mateo Kovačić nije nastupio. Baš kao niti Šime Vrsaljko za Atletico.

Uzvratni susret je 10. svibnja na Vicente Calderonu.

Real je odlično započeo susret i u prvih pola sata uputio čak deset udaraca prema golu, od čega šest u okvir, pa su potpuno zasluženo zabili jer Atletico u tom periodu nije imao nijedan udarac. U 10. minuti Carvajal je dvaput pokušao pronaći Ronalda, a drugi puta mu je i uspjelo, Ronaldo je skočio i glavom neobranjivo pogodio. U 16. minuti je udarac glavom Varanea jedva obranio vratar gostiju Oblak, a u 24. minuti je udarac Modrića s 20 metara prohujao tik pored desne vratnice. U 29. minuti je pokušao Benzema škaricama, ali je otišlo preko grede, a u 32. minuti je konačno zaprijetio i Atletico kada je Godin iz blizine poslao loptu također iznad vratnice.

U drugom poluvremenu se praktički ništa nije događalo do sve do 73. minute kada Real i Ronaldo zabijaju po drugi puta. Ronaldo je nekako uspio doći do lopte u kaznenom prostoru pored Felipea, a potom iz voleja pogađa preko nemoćnog Oblaka. I konačno, u 86. minuti “hat-trick” Ronalda i vjerojatno rješenje pitanja ukupnog pobjednika. Lucas Vasquez je preciznim pasom pronašao Portugalca kome nije bilo teško ubaciti i po treći puta u mrežu Atletica.

Madridski klubovi se četvrtu sezonu uzastopce susreću u Ligi prvaka, a čini se kako će Real i četvrti put biti bolji. Real je prošle godine, kao i 2014. bio bolji u finalu Lige prvaka, a 2015. je slavio protiv Atletica u četvrtfinalu.

Realu je ovo 28. polufinale Kupa/Lige prvaka, pri čemu sedmo u nizu, a do sada je 14. puta izborio finale. Atletico je stigao do šestog polufinala, a tri puta je stigao i do finala, no sva tri puta je poražen u završnom susretu.

U drugom polufinalnom susretu u srijedu se sastaju Monaco i Juventus.

Autor: Hina