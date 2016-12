Roditeljima djece koja kupe petarde kazna do 1.200 KM

Četranestogodišnji dječak operisan je u ponedjeljak navečer u Ljubljani nakon teških povreda izazvanih petardom i amputirane su mu obje šake, potvrdio je u utorak na konferenciji za novinare ljubljanski Klinički centar (UKC).

– Dječak ima povrede lica, očiju i sluha, a povrede ruku bile su tako teške da smo ih morali amputirati kod zapešća – izjavio je na konferenciji za novinare dr. Uroš Ahčan, šef odjela za opekline, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju.

Nesreća se dogodila u dječakovoj sobi, gdje se po svoj prilici igrao zabranjenim pirotehničkim sredstvima, kad je izazvao eksploziji jače petarde.

Prema navodima ljekara, pacijent je pri svijesti i stabilan, ali će posljedice osjećati cijeli život, a rekonstrukcija ruku nije bila moguća.

Povodom slučaja iz Slovenije i policija u Sarajevu se, kao i svake godine, trudi upotrebu pirotehnike svesti na minimum da bi se izbjeglo povređivanje djece i odraslih.

MUP KS apelira na sve građane, a posebno na roditelje, da povedu računa pred predstojeće praznike i da se pobrinu da njihova djeca ne dođu u dodir s pirotehnikom.

Policija će građanima pred praznike dijeliti letke s informacijama o opasnostima upotrebe pirotehnike.

– Nabavkom i preprodajom pirotehnike narušava se javni red i mir, uznemiruju se građani, a vrlo česta posljedica su povređivanja, naročito mlađih osoba. Prodaja pirotehnike ima obilježje prekršaja i u nadležnosti je inspekcijskih organa. Napominjemo da je posjedovanje na javnom mjestu, paljenje, ustupanje, prodaja, kupovina i nuđenje pirotehnike sankcionirano Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira – pojašnjava Irfan Nefić, portparol sarajevske policije.

Nefić navodi da je, kada maloljetnik počini ovakav prekršaj, propisana kazna za roditelja odnosno staratelja.

– Predviđene kazne za punoljetne osobe su od 300 do 900 KM, a za roditelje maloljetnih prekršilaca od 400 do 1.200 KM – rekao je Nefić.

Nefić je naglasio da će MUP KS, u saradnji s Gradskom upravom, poduzeti posebne mjere u novogodišnjoj noći. Bit će angažirani policajci u uniformi i civilu na lokacijama gdje se preprodaje pirotehnika. Također će se organizirati zajedničke akcije s nadležnim inspekcijskim organima da bi se stalo ukraj svakome ko nacrno nabavlja, prodaje i koristi bilo šta od pirotehnike. Policija će, osim ovoga, održavati sastanke s menadžmentom i nastavnim osobljem osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo.

Koliko su opasne petarde najbolje pokazuje slučaj koji se desio u Sloveniji kada su jednom dječaku eksplodirale u rukama, a nakon ljekarske intervencije, dječaku su morale biti amputirane.

Bilo je slučajeva amputacije prstiju, sljepila, oštećenja sluha…

Direktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS Sena Softić-Taljanović, s obzirom na nadolazeće praznike, uputila je apel građanima, a naročito roditeljima, da budu savjesni i da prazničnu noć provedu bez pirotehnike. Ona je naglasila da se praznici mogu provesti i bez jedne zapaljene petarde.

– Slaviti se treba u radosti i veselju i bez upotrebe pirotehnike. Niko ne želi da se radost u prazničnoj noći pretvori u probleme. S obzirom na dugogodišnje iskustvo, praznici se vrlo lako mogu pretvoriti u nesretan događaj jer mnogi nisu svjesni koliko je pirotehnika opasna po zdravlje. Posebno mislimo na roditelje maloljetne djece – kaže Softić-Taljanović.

Ona dodaje da neadekvatno rukovanje pirotehnikom ili neispravnost pirotehničkih sredstava mogu imati strašne posljedice.

– Imali smo slučaj amputacije prsta. Osim ovog, vrlo lako može doći do sljepoće, opekotina po licu i tijelu, oštećenja sluha i vida. Petarda, kada pukne u ruci, vrlo lako može izazvati invalidnost. Molim sve roditelje da nikako ne kupuju ili makar da svedu na minimum korištenje pirotehnike. Petarde su kao “male granate”. S druge strane, dešavalo se da nekima ubace petarde u jaknu ili kosu. Ne mora značiti da će doći do povrede, ali ljudi se prepadnu, dožive stres i to je jedna od posljedica – završava Softić-Taljanović.

