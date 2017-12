Robert Prosinečki: Ako me žele kao selektora BiH, onda moraju ispuniti moje uslove!

Moj primarni uvjet za preuzimanje funkcije izbornika fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine biće da lično imenujem pomoćnike, rekao je juče u razgovoru za Nezavisne Robert Prosinečki.

Odlukom Izvršnog odbora Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH sa sjednice održane u petak u Zenici popularni Žuti zajedno s Amarom Osimom ostao je u najužem krugu kandidata za nasljednika Mehmeda Baždarevića. S ranije liste otpani su, između ostalih, Dragan Okuka, Fatih Terim, Sven Goran Eriksen…

Dogovoreno je da članovi stručne komisije bh. kuće fudbala, koju čine Ivica Osim, Sead Kajtaz, Duško Bajević i Zvjezdan Misimović, u narednim danima obave nove razgovore sa dvojicom preostalih kandidata, a konačna odluka navodno će biti donesena na sjednici 4. januara.

“Teško je reći u ovom trenutku hoću li biti novi izbornik bh. tima. Osobno bih volio prihvatiti taj izazov. Ljudi iz Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH su me kontaktirali nakon sjednice održane u petak. Informiran sam da sam u užem izboru i načelno smo dogovorili novi sastanak u četvrtak. Još ne znam da li će to biti ovdje u Zagrebu ili negdje drugdje. Tek kada obavimo razgovore moći ću reći i nešto više vezano za moj eventualni angažman na klupi BiH”, istakao je Prosinečki.

Spreman je saslušati stavove, odnosno uslove koji će mu biti ponuđeni. Iz bh. kuće fudbala još ranije je Nezavsinim potvrđeno da se plata budućeg selektora neće bitnije razlikovati od one koju je imao njegov prethodnik, odnosno kretaće se oko 30.000 KM mjesečno. Istovremeno, od novog stratega očekuje se, između ostalog, da ima autoritet, iskustvo u bavljenju ovim poslom, po mogućnosti trofeje… Na drugoj strani, Prosinečki je potvrdio da će i on na pregovore doći sa svojim uslovima, ali oni neće biti vezani za finansijski aspekt.

“Prvo ću, naravno, saslušati što se od mene očekuje. Želim znati kako predstavnici N/FS BiH vide našu eventualnu buduću suradnju. Moj stav neće biti fokusiran na novac. Prije svega zanimaće me izbor suradnika u stručnom stožeru. Ja već godinama gdje god sam radio imao sam svoje standardne pomoćnike. To su Gordan Ciprić i Dragan Spasić. Riječ je o ljudima koji su od početka sa mnom, gdje god sam radio i bez toga teško da možemo doći do dogovora, ali vidjećemo. Treba vidjeti kakav će biti stav predstavnika N/FS BiH po tom pitanju, pa ćemo razgovarati i o ostalim detaljima”, tvrdi nekadašnji proslavljeni fudbalski as.

Dosadašnja praksa N/FS BiH u većini slučejava bila je da pomoćnike selektoru bira N/FS BiH, nerijetko i po nacionalnom ključu. Ipak, da to nije nešto što se ne može prekršiti pokazao je primjer Baždarevića, koji je u svoj stručni štab imenovao Stephanea Gillia, Francuza koji je suspendovan nakon tuče na utakmici BiH – Grčka u Zenici.

Jedan od uslova N/FS BiH je i da kandidat za selektora dobro poznaje prilike u bh. fudbalu, odnosno mentalitet ljudi na našim prostorima.

“Reprezentacija BiH mi je, kao i većini, veoma dobro poznata. Tu ima velikih nogometnih imena, koja igraju u velikim klubovima. Ima tu i mlada generacija nogometaša, koji imaju što da kažu i pokažu. Potencijal je i te kako prisutan. Mogu se napraviti velike stvari i ko god da bude izbornik siguran sam da ima šanse da se domogne velikog takmičenja”, smatra Prosinečki.

Autor: Nezavisne.com