Riječ meteorologa: Od sutra pogoršanje vremena!

Što smo uživali u suncu, uživali smo! Naime, od sutra nam dolazi pogoršanje vremenskih prilika.

Naoblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti nestabilno vrijeme u većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuje se u srijedu, 2. novembra u poslijepodnevnim satima – kazao je Feni stručni saradnik u Sektoru primijenjene meteorologije Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH Bakir Krajinović.

Oblačno vrijeme s povremenim padavinama zadržat će se do 9. novembra od kada se prognozira stabilno i suho vrijeme.

“Izraženije padavine očekuju se na jugu i zapadu BiH od 6. do 9. novembra”, kazao je Krajinović.

Jutarnje temperature do 9. novembra u Bosni se očekuju od 2 do 7, a u Hercegovini od 7 do 12 stepeni Celzijusa. Dnevne temperature u Bosni kretat će se do 14, a u Hercegovini do 17 stepeni.

Od 9. novembra prognoziraju se, kaže Krajinović, osjetno niže temperature u jutarnjim satima, pa će u Bosni biti između -2 i 2 stepena, a u Hercegovini od 4 do 9 °C. Dnevni maksimum temperatura u Bosni neće prelaziti 13, a na prostoru Hercegovini 16 stepeni.

Autor: Fena