Ribetina od 105 kilograma i 2,5 metra: Uhvaćena neman kod Novog Sada

Sportski ribolovac Predrag Radosavljev ulovio je jučer kraj Žeželjevog mosta u Novom Sadu pravu dunavsku neman – soma teškog 105 kilograma i dugačkog oko dva i po metra!

Radosavljev kaže da je borba sa riječnim gorostasom trajala oko 25 minuta i kako ga ne bi uspio ubaciti u čamac da mu u pomoć nisu pritekla dva momka.

– Pecao sam iz čamca dvadesetak metara od obale na varalicu glavinjaru sa strunom debljine 0,20 mm nosivosti do 20 kg i predvezom od 0,45 mm nosivosti do 15 kg, na štapu akcije 100 grama i mašinicom veličine 4000. Nisam bio spreman na to da će se zakačiti tolika riba. Zato je borba bila naporna jer sam se trudio da mi ne pokida pribor. Čak mi je dva puta pobjegao sa kuke, a onda su mi dva momka pritekla u pomoć i uspjeli smo da ga savladamo – priča Predrag za “Blic”.

On je dugogodišnji ribolovac i član je Udruženja sportskih ribolovaca “Šaran” iz Petrovaradina, a najveći ulov do sada mu je bio som težak 38 kilograma.

– Svi u udruženju su potvrdili da na pecaljku niko nije ulovio ovoliki primjerak u zadnjih 50 a možda i više godina. Dešavalo se da ribari mrežom uhvate i neke veće primjerke, ali pecaljkom, na sportski način, ne znam da li je to ikome pošlo za rukom – s pravom nam se pohvalio Predrag.

On se godinama takmiči u ribolovu i osvojio je prvo mjesto na “Zlatnoj bućki” u Kanjiži 2015. godine, a ekipno je postigao najveći uspjeh na takmičenju u Zvorniku, gdje je sa prijateljima iz USR “Šaran” osvojio također prvo mjesto u lovu soma bućkom.