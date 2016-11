Remiji na San Siru i Wembleyu

Dvije najjače prijateljske nogometne utakmice igrane u utorak završile su neodlučenim rezultatom, Italija i Njemačka su na San Siru odigrale 0-0, dok je susret Engleske i Španije na Wembleyu okončan rezultatom 2-2 (1-0).

U Milanu su obje ekipe propustile nekoliko lijepih prilika za pogodak, a ova će utakmica ostati upisana i po tome što je italijanski golman Gianluigi Buffon izjednačio evropski rekord po broju nastupa za reprezentaciju. Ovo mu je bio 167. koliko ima i španski golman Iker Casillas. Svjetski rekorder je Egipćanin Ahmed Hassan sa 184 nastupa.

Na Wembleyu je Engleska bila nadomak pobjede jer je golovima Lallane (9-11m) i Vardyja (48) vodila sa 2-0 sve do same završnice. No, Aspas (89) i Isco (90+6) su uspjeli spasiti Španiju poraza.

REZULTATI PRIJATELJSKIH UTAKMICA:

Sjeverna Irska – Hrvatska 0-3 (Mandžukić 9, Čop 35, Kramarić 67)

Rusija – Rumunija 1-0 (Ozdojev 90+3)

Malta – Island 0-2 (Traustason 47, Ingason 76)

Mađarska – Švedska 0-2 (Sam Larsson 30, Kiese Thelin 67)

Ukrajina – Srbija 2-0 (Šahov 38, Jarmolenko 87)

Češka – Danska 1-1 (Barak 8 / Jorgensen 38)

Austrija – Slovačka 0-0

Italija – Njemačka 0-0

Engleska – Španija 2-2 (Lallana 9-11m, Vardy 48 / Aspas 89, Isco 90+6)

Francuska – Obala Bjelokosti 0-0

Autor: Fena