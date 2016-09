Rekao je ja sam Nenad Radojičić i onda je skočio sa 13 metara u plitku vodu (video)

U snimku se čuje kako Nenada preklinje njegov rođak da to ne uradi, ali on ne obraća pažnju na to

Nenad Radojičić došao je na suludu ideju da skoči sa Carevog mosta u Nikšiću. Naravno, nikakav problem ne bi bio njegov skok, da voda ispod mosta nije 70 centimetara dubine, a Nenad je skočio sa visine od 13 metara, piše Telegraf.rs.

Na snimku se čuje kako Nenada preklinje njegov rođak da to ne uradi, ali on ne obraća pažnju na to.

Skinuo je majicu, popeo se na ivicu mosta i poslije par sekundi skočio je lastu.

Na svu sreću, na snimku se vidi da je Nenad isplivao na površinu, ali nije poznato da li je zadobio nekakve povrede pri padu.