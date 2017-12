Region se sprema za snijeg i hladnoću, u našoj zemlji očekuje se 15 centimetara snijega i temperature ispod nule

U Bosni i Hercegovini sutra će biti oblačno, u većem dijelu BiH padat će snijeg, dok će na jugu zemlje padati slaba kiša. Formiranje sniježnog pokrivača u visini do pet centimetara.

Temperatura zraka većinom između -2 i 2 stepeni. Na jugu zemlje jutarnja temperatura zraka od 3 do 6 stepeni, a najviša dnevna između 6 i 9 stepeni.

U nedjelju će, također, u većem dijelu BiH padati snijeg, a na jugu kiša.

Prognozira se visina novog sniježnog pokrivača u visini od pet do 10 centimetara, na planinama do 15 centimetara. Do kraja dana prestanak padavina.

Temperatura zraka većinom između -3 i 1 stepeni. Na jugu zemlje temperatura zraka od 3 do 7 stepeni.

U ponedjeljak u Bosni pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini prijepodne razvedravanje.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i -2, na jugu zemlje od -2 do 2 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 3, na jugu zemlje od 4 do 7 stepeni.

Prema pisanju srbijanskog Informera, Srbiju čekaju tri žestoka olujna dana, tokom kojih će se za kratko vrijeme smjenjivati vjetar, kiša i snijeg.

Čim se danas po podne smiri vjetar, počinje jaka kiša, a past će 40 litara po kvadratnom metru

Orkanska košava, koja je jučer duvala u Banatu i Podunavlju, danas će se polako smirivati, ali pravo nevrijeme tek dolazi.

U popodnevnim satima nailazi jak kišni ciklon, za 24 sata past će 40 litara padavina po kvadratu, pa je moguće izlivanje rijeka na istoku zemlje.

Kiša će već u nedjelju prijeći u snijeg, a prvi put ove jeseni zabijelit će se i u Beogradu. I nakon vikenda Srbiju očekuje hladno i nestabilno vrijeme, tipično za decembar.

Najmanje problema s vremenom u naredna tri dana imat će Hrvatska, u kojoj meteorolozi za sutra predviđaju pretežno sunčano vrijeme, osim u gorskim predjelima, gdje će padati snijeg. Na jugu Dalmacije za sutra je prognozirana kiša.

Za nedjelju i ponedjeljak u Hrvatskoj se predviđa pretežno suho vrijeme, s malo snijega. Meteorolozi najavljuju hladne noći i jutra.