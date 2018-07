Real poslao veoma oštru poruku Ronaldu

Čeka se potvrda Ronaldovog odlaska u Juventus.

Iako se ovakav rasplet prije samo nekoliko dana činio nestvarnim, Portugalac je uistinu spreman napustiti Real Madrid i potpisati za staru damu s kojom je dogovorio četverogodišnji ugovor koji će mu godišnje donijeti 30 miliona eura.

Real Madrid je u januaru snizio Ronaldovu klauzulu, ali nije očekivao da će njegova zvijezda uistinu i zatražiti transfer i ostao je šokiran čitavim razvojem događaja.

Činjenica da će vjerovatno ostati bez svog najboljeg igrača u historiji i to za ‘samo’ 100 – 120 miliona eura razljutila je navijače kraljevskog kluba i to je jedan od razloga zbog kojeg je Real poručio Ronaldu: ‘OK, idi, ali reci svima da si ti to želio’.”

Marca piše da su kraljevi od Ronalda zatražili da se obrati javnosti i poruči kako je sam želio otići, time žele skinuti krivnju sa svojih leđa i izbjeći bijes usmjeren prema predsjedniku Florentinu Perezu. Također, dobili bi tako priliku da se javno zahvale Ronaldu za sve što je napravio u klubu i izbjegli eventualno ponavljanje scenarija od prije nekoliko godina kada je odlazio Iker Kasiljas (Casillas).

Ronaldov agent Žorge (Jorge) Mendes mora uvjeriti Pereza da je puštanje Ronalda jedini ispravan potez, ali tek nakon što veliki Realov šef da zeleno svjetlo, Juventus može krenuti sa slavljem.

Autor: Avaz